Elisabetta Canalis protagonista di una sfida speciale sul ring con Daniele Scardina. Sabato la showgirl sarà ospite della Toffanin a Verissimo

Elisabetta Canalis è di nuovo in Italia. La showgirl che ormai vive stabilmente negli Stati Uniti è tornata finalmente nel nostro paese dove ha potuto riabbracciare la sua famiglia. Sabato, inoltre, la Canalis sarà ospite del programma condotto dall’amica Silvia Toffanin “Verissimo”.

L’ultima apparizione in tv in compagnia della Toffanin era relativo allo scorso dicembre e proprio in quel periodo aveva parlato di quanto le mancasse la sua mamma. Feste di natale lontane dalla famiglia a causa della pandemia, con sua figlia Skyler che ha dovuto far a meno di abbracciare la nonna materna.

Ora Elisabetta è rientrata a Milano dopo aver ricevuto il vaccino contro il Covid. In una delle sue storie su Instagram si era mostrata mentre veniva vaccinata negli Stati Uniti, dove vive con il marito Bryan Perry.

Elisabetta Canalis sul ring tra Scardina e Juliana Moreira

La bellissima ex velina, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, non ha mai abbandonato l’allenamento, come dimostrano i tanti video e foto postati sul suo profilo ufficiale. Anche ora che si trova nel nostro Paese Elisabetta non ha voluto trascurare la cura del suo corpo con un risultato a dir poco invidiabile.

E lo sta facendo in compagnia di un volto noto: si tratta del pugile Daniele Scardina, ex di Diletta Leotta, che proprio ieri le ha concesso un allenamento speciale. I due sul ring si sono “scontrati” a suon di pugni, come testimoniato dalle stories di Elisabetta Canalis. Ironico il commento della soubrette: “Daniele Toretto che finge di prenderle sul ring”.

Il video postato dalla Canalis non è sfuggito ai fans ma anche ai vip presenti su Instagram. Una di queste è Juliana Moreira: la brasiliana, anche lei diventata famosa in Italia con i programmi di Antonio Ricci, è appassionata da sempre di sport di combattimento e ha sfidato Elisabetta sul ring.

“Mi sono operata e non abbiamo ancora potuto farlo, ma mi sto riprendendo quindi presto lo faremo”. Così la brasiliana che ha risposto alla domanda di un suo fan in merito ad un incontro tra le due. E la Canalis ha accettato la sfida: “Io ti aspetto sempre”.