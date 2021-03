Ascolti TV Auditel mercoledì 17 marzo 2021. Vince Green Book (18.1%), Zalone 11.2%. Riparte bene Rocco Schiavone (10.9%)

Una serata di ascolti tv che premiano un film. Ieri, mercoledì 17 marzo 2021, il dato Auditel più alto è andato a Green Book, la pellicola vincitrice di tre premi Oscar. Il bel film con il tema centrale del razzismo ha totalizzato 4.255.000 milioni di spettatori e uno share di tutto rispetto, col 18.1%. Quella del mercoledì, solitamente, è una serata senza grandi trasmissioni di intrattenimento sulle tv generaliste.

In genere vanno in onda programmi “alternativi” oppure si dà spazio ai film. E infatti anche al secondo posto dei dati Auditel c’è un film: il “consueto” Checco Zalone del mercoledì di Canale 5 ha registrato 2.692.000 milioni di spettatori con l’11.2% di share.

Auditel mercoledì 17 marzo: trionfa il cinema. Bene “Chi l’ha visto?”

Positivo anche il risultato per la prima puntata di Rocco Schiavone (quarta stagione) che ha tenuto davanti alla tv 2.703.000 milioni di telespettatori con uno share del 10.9%. Risultato sicuramente positivo per una fiction che è un po’ “cult”, e non solo per i fan del bravo Marco Giallini. Il classico del mercoledì sera, “Chi l’ha visto”, è stato il terzo programma più seguito: per Federica Sciarelli 2.355.000 milioni di spettatori e uno share del 10%.

Al quarto posto della classifica Auditel c’è un altro film: “Edge of Tomorrow”, che totalizza 1.140.000 milioni di spettatori con uno share del 4.7%. Più staccato l’approfondimento politico di Rete 4: “Stasera Italia Speciale” fa 831.000 spettatori con uno share del 3.6%. Dato in salita perché in questi giorni è alto l’interesse per la questione vaccini. Risultato positivo anche per Italia’s Got Talent su TV8, che fa 1.222.000 milioni di spettatori e uno share del 5.1%.