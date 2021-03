Ermal Meta è stato vittima di uno scherzo delle Iene durante il quale non sono mancate alcune parole dure contro i due presentatori

Ermal Meta ancora protagonista in tv. Dopo la sua ultima esibizione a Sanremo con il brano “Un milione di cose da dirti”, con il quale si è classificato terzo, il cantante italo-albanese è finito di nuovo al centro dell’attenzione per alcune frasi pronunciate durante lo scherzo delle Iene di cui è stato vittima.

Il video incriminato è andato in onda nella puntata di martedì 16 marzo: le Iene, con la complicità della sorella dell’artista, gli hanno fatto credere di aver consegnato il suo personal computer ad un giornalista ed il cantante è andato su tutte le furie.

Sabina (la sorella di Ermal) ha detto al fratello di aver fatto tutto ciò per ottenere un po’ di notorietà e di avere l’occasione di poter finalmente lavorare nel mondo dello spettacolo. All’interno del pc c’erano tantissimi appunti del cantante in merito ai suoi prossimi brani e anche una bozza di un libro ancora in fase di stesura: il materiale nelle mani del giornalista era stato divulgato (per scherzo) facendo esplodere di rabbia l’italo-albanese.

Ermal Meta sul Grande Fratello: “Mi sta venendo da vomitare”

Durante il litigio tra Ermal Meta e Sabina il cantante ha poi lanciato delle accuse verso alcuni programmi televisivi finiti al centro del dibattito. “Mi ha detto (riferendosi al finto giornalista, ndr) che ci sono molte opportunità per lavorare in tv”, ha iniziato Sabina, spiegando perchè avesse consegnato il pc nelle mani del reporter.

“Opportunità per fare cosa? Per andare a fare l’ospitata a Domenica Live?“, ha replicato il cantante, che non ha mai partecipato alla trasmissione domenicale di Barbara D’Urso e non nutre una particolare simpatia per il programma. E quando Sabina ha replicato parlando di una possibile partecipazione al Grande Fratello, Ermal ha sbottato: “Se vuoi svoltare devi lavorare! Il Grande Fratello, Sabina? Mi sta venendo da vomitare!”

Insomma, nulla da aggiungere: per Ermal Meta entrambi i programmi sono da evitare. E non è la prima volta che il cantante accusa il reality di Signorini: qualche anno fa infatti si era lamentato perchè una sua canzone era stata scelta dagli autori per montare il filmato in cui Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser erano all’interno dell’armadio.