UnoMattina finisce in anticipo: il motivo della chiusura anticipata

Unomattina ha chiuso prima. Marco Frittella e Monica Giandotti: “Ci fermiamo”. Il motivo della fine anticipata della puntata di oggi

La puntata di oggi, giovedì 18 marzo 2021, di Unomattina è finita in anticipo. L’affezionato pubblico del programma mattutino è rimasto sorpreso dalla chiusura anticipata della trasmissione. L’annuncio è arrivato direttamente dai due conduttori, Marco Frittella e Monica Giandotti. Hanno annunciato la fine della trasmissione con mezz’ora di anticipo, verso le 9.25.

Un repentino saluto: “Noi ci fermiamo qui”, hanno detto. Qualcuno ha pensato a un’improvvisa emergenza, oppure a un’edizione straordinaria del telegiornale. C’è preoccupazione, infatti, sia per la situazione vaccini che per il caso Biden-Putin. Invece, il motivo della chiusura anticipata della trasmissione è stata la messa in onda di un “corto”, ossia un breve film. Il titolo è “Io sono Italia”, con protagonista Lino Guanciale.

Unomattina, la trasmissione chiude prima per ricordare le vittime del Covid

Il motivo è perché oggi, 18 marzo 2021, è il giorno della memoria delle vittime del Coronavirus. Ricorre, infatti, un anno dalla tragica scena della fila dei camion a Bergamo per trasportare fuori città le bare dei morti, visto che nei cimiteri non e negli obitori non c’era più posto.

I due conduttori hanno quindi dato appuntamento a domani, spiegando di lasciare spazio al ricordo degli ormai oltre 100mila morti di Covid nel nostro paese nel corso di questo tragico anno. Tra l’altro, anche un’altra trasmissione, “Storie Italiane”, condotta da Eleonora Daniele, ha chiuso la sua diretta in anticipo, verso le 10.45. Questo perché è andata in onda un’edizione speciale del Tg1, sempre in memoria delle vittime Covid.