Covid-19, bollettino del 19 marzo 2021: tutti i numeri del contagio in Italia grazie al Ministero della Salute e alla Protezione Civile

Da un anno, i numeri ufficiali forniti dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute ogni giorno offrono un quadro su lo stato sulla pandemia da Coronavirus nel nostro Paese. Su InstaNews potrete consultarli in tempo reale. Questi erano i dati del bollettino del 18 marzo 2021.

Tutti i dati del contagio di oggi, 19 marzo 2021

Continua a salire il numero delle vaccinazioni giornaliere, anche se non hanno raggiunto ancora valori in grado di farci stare tranquilli. Ma non accennano a scendere i contagiati, con un numero di decessi ancora alto e con i ricoverati in ospedale che stanno aumentando.

Totale casi: 25.735 contagiati

Tamponi: 364.822

Morti: 386

Guariti:16.292 guariti

Ricoverati: +164 Terapie intensive: +31 Tasso di positività: 7,1% (+0,0%) Vaccinazioni totali: 7.428.407

Ora scendiamo nel dettaglio per i dati relativi ad ogni singola regione. Qui di seguito la tabella complessiva e vediamo anche quella dei singoli territori che mostra l’aumento o la diminuzione dei contagi rispetto ai dati del giorno precedente.

Lombardia: +5.518

Veneto: +1.917

Piemonte: +2.997

Campania: +1.997

Emilia Romagna: +3.188

Lazio: +2.188

Toscana: +1.365

Sicilia: +859

Puglia: +1.785

Liguria: +427

Friuli Venezia Giulia: +910

Marche: +822

Abruzzo: +417

Sardegna: +134

P.A. Bolzano: +127

Umbria: +182

Calabria: +376

P.A. Trento: +306

Basilicata: +116

Molise: +40

Valle d’Aosta: +63

Report dell’Iss, i numeri nella seconda settimana di marzo indicano che l’Italia è in uno stato di forte criticità

Come ogni venerdì è arrivato anche il report generale dell’Istituto superiore di sanità sull’andamento dei contagi in Italia. L’indice Rt nazionale nel periodo dal 24 febbraio al marzo 2021 è rimasto fermo a quota 1,16 che è in pratica lo stesso valore di sette giorni fa. Inoltre l’incidenza dei casi a livello nazionale nel periodo 12-18 marzo 2021 è risultata di 264 ogni 100mila abitanti, ben sopra alla soglia di 250.

Inoltre il tasso di occupazione nelle unità di terapia intensiva a livello nazionale è sopra la soglia critica. Ha toccato quota 36%, contro il 31% della settimana precedente. Siamo passati da 2.756 ricoverati al 09 marzo a 3.256 il 16 marzo. E ancora il tasso di occupazione nelle aree mediche a livello nazionale è arrivato alla soglia critica del 40% con un aumento nel numero di persone ricoverate passate da 22.393 del 9 marzo scorso a 26.098 del 16 marzo.