Di pochi minuti fa la notizia che la produzione de L’isola dei Famosi starebbe valutando la squalifica di uno dei concorrenti. Ecco perché.

Dalla pagina ufficiale di Facebook del reality show in diretta dall’Honduras è arrivato un messaggio che ha sconvolto e confuso i fan. A quanto pare, infatti, uno dei concorrenti potrebbe venire sanzionato anche duramente a causa del suo linguaggio. Ecco che cosa sappiamo e chi potrebbe essere.

Isola dei Famosi squalifica in arrivo? Ecco cosa sta succedendo

La produzione sta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti di un naufrago, reo di aver utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri. #Isola — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 19, 2021

“La produzione sta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti di un naufrago, reo di aver utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri“.

Con questo post decisamente criptico, la produzione de L’Isola dei Famosi ha gettato nel caos i suoi fan e spettatori. Tutti, infatti, stanno cercando di capire chi sia il “naufrago” che verrà punito ed anche quale sia la frase incriminata.

La puntata di ieri, infatti, non è stata di certo esentata da critiche tanto che, nei commenti su tutti i social del programma, le accuse si sprecano. Tra chi sottolinea come la conduttrice, Ilary Blasi, non sia all’altezza del ruolo e chi punta il dito sul modello Akash Kumar già protagonista di una prima polemica, è chiaro che gli spettatori sono decisamente arrabbiati.

Isola dei Famosi, quale sarà il naufrago squalificato?

C’è anche chi suggerisce che il concorrente “reo di aver usato un linguaggio improprio” sia Beppe Braida che avrebbe usato la parola “invalidi” mentre su Twitter c’è chi scommette su Elisa Isoardi (qui un articolo per conoscere meglio i retroscena della sua vita) che avrebbe fatto dei riferimenti ai campi di concentramento.

Insomma, nessuno ha la certezza di quello che stia succedendo ed il messaggio della produzione ha veramente generato il panico tra gli spettatori.

In molti si dicono contenti del fatto che il programma prenda sul serio le regole (in contrapposizione a quanto avveniva al Grande Fratello) ma altri sono decisamente sgomenti.

Chi sarà a dover abbandonare in anticipo l’isola a causa della sua parlantina troppo diretta? Sul web impazza il toto nome, anche se moti hanno valutato questo ‘comunicato’ a dir poco bizarro.

C’è chi, come Giuliasal27 commenta con: “è la prima volta che valutano una squalifica senza che il pubblico si accorga di nulla”, alimentando la teoria per la quale questo episodio è strumentale a far crescere l’attenzione, e di conseguenza l’Audience, del programma.

Seguiremo per voi tutti gli aggiornamenti.