Pierpaolo Pretelli su Giulia Salemi annuncia: “Andremo a convivere”. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip sorprendono i loro fan

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli danno un grande annuncio: la loro storia d’amore sembra essere del tutto vera, e presto la coppia andrà a convivere. La relazione nata all’interno della casa del GF Vip sta diventando sempre più forte e “reale”, visto che Petrelli, ospite a Radio Smeraldo, ha fatto l’inaspettata confessione.

La sua relazione con l’influencer di origini iraniane prosegue all’insegna delle emozioni e sta andando a gonfie vele. C’era chi ipotizzava una storia “finta” a uso e consumo del prodotto televisivo, ma le cose – evidentemente – non stanno così.

Meravigliosi facendo conoscere il bambino a Giulia sarà la conferma del loro grande amore e il bambino starà bene Co Giulia è troppo fantastica Pierpaolo sarà la cosa più bella in bocca al lupo ragazzi meritate il meglio in tutto per lavoro e amore — Ericamiliani (@Ericamiliani1) March 19, 2021

Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi: la loro storia va a gonfie vele

Pierpaolo si è detto molto innamorato e voglioso di andare a convivere: “Sto vivendo delle emozioni che penso di aver vissuto solo una volta nella mia vita. Sono innamorato e ne vado fiero – ha detto l’ex “velino” di Striscia – mi fa impazzire e sono felice”. Da qui l’intento di una convivenza con la bella Giulia.

E per quel che riguarda il futuro, Pierpaolo ha puntualizzato che i rapporti e gli equilibri all’interno della casa ora contano ben poco, perché “Il reality è un gioco, la vita è un’altra”. Quindi non bada più di tanto a qualche critica che arriva da fuori, come quelle della Gregoraci o qualche altro ex concorrente. La sua intenzione è di non abbandonare la radio, ma gli piacerebbe anche fare qualche esperienza in tv.