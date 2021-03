Ascolti tv Auditel giovedì 18 marzo 2021. Carosone vince con il 22.9% (5,5 mln), L’Isola cala al 17.9% (3 mln). Sempre male Anni 20 (1.7%)

La sfida dell‘Auditel di giovedì 18 marzo 2021 ha avuto un vincitore inaspettato. Chi si aspettava un exploit dell’Isola dei Famosi dovrà ricredersi: la “guerra” degli ascolti è stata vinta da “Carosello Carosone”, la fiction sulla vita del grande artista napoletano.

Per lui ben 5.518.000 milioni di spettatori e uno share del 22.9%. Esce malconcio il reality di Canale 5, che pur conquistando il secondo posto, si ferma a 3.047.000 milioni di spettatori con uno share del 17.9%. E’ un risultato comunque alto, ma il crollo rispetto alla prima puntata è stato netto.

🖥🇮🇹 #Audiences TV @RaiUno • Lundi : “Makari”: 6.74 M et 28.8% 🥇

• Mardi : “Makari” : 6.20 M et 25.9% 🥇

• Mercredi : “Green Book” : 4.26 M et 18.1% 🥇

• Jeudi : “Carosello Carosone” : 5.52 M et 22.8 % 🥇 pic.twitter.com/ObOccjgcF5 — Thomas News (@thomas02q) March 19, 2021

Auditel giovedì 18 maggio 2021: stravince Renato Carosone

Gli altri programmi risultano molto distanziati: Anni 20 su Rai 2 totalizza soltanto 415.000 spettatori, con uno share dell’1.7%. Risultato deludente. Su Italia 1 il film Giustizia Privata totalizza 1.513.000 spettatori con uno share del 6.2%. Film anche su Rai3, con “the Wife”, che ha messo davanti alla tv 1.112.000 milioni di spettatori con share 4.3%.

Va abbastanza bene l’approfondimento politico di Rete 4, con “Dritto e Rovescio” che colleziona 894.000 spettatori e uno share del 4.8%. Più o meno stesso dato per Piazza Pulita su La7, che registra 823mila spettatori e uno share del 4.3%. Anche in questo caso dati stabili per la trasmissione di attualità condotta da Corrado Formigli.