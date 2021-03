Instagram e Whatsapp down, disservizi in tutta Italia: cosa sta succedendo

Instagram e Whatsapp down in tutta Italia: quello che sta succedendo ha mandato nel panico milioni di utenti che non riescono a comunicare



Attimi di panico in tutta Italia ma anche in diversi Paesi del mondo attorno alle 18.30 di oggi. All’improvviso diverse app di messaggistica come WhatsApp e Instagram hanno cominciato ad andare ko. E in pochi minuti gli hashtag #instagramdown e #whatsappdown sono diventati trend su Twitter.

Bastava controllare il sito Downdetector attorno alle 18.30 per avere conferma dei disagi, con quasi diecimila segnalazioni arrivate in pochi minuti. Il problema era diffuso in maniera omogenea su tutta Italia. Tutti i social che fanno capo a Mark Zuckerberg non hanno funzionato almeno per una lunghissima mezz’ora mentre adesso, poco alla volta, hanno ripreso la loro funzionalità. Ignote, al momento le cause dei problemi.

Whatsapp e Instagram down, le reazioni degli utenti: chi usa Twitter esulta

Non appena la notizia si è diffusa sul web, l’ironia si è scatenata. Soprattutto da parte di chi utilizza sempre Twitter e ha avuto la sua rivincita. Ecco alcuni esempi.

