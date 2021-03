Quando è stata confermata la presenza di Iva Zanicchi nel parterre degli opinionisti dell’Isola dei Famosi si sapeva che non le avrebbe mandate a dire.

Iva Zanicchi, la leggendaria cantante di musica leggera italiana, si è sempre saputo fosse una personalità molto forte e che assolutamente non fosse quel tipo di persona che “te le manda a dire”. Simpatie ed antipatie per lei non sono altro che sincerità.

La donna dalla voce d’oro ha purtroppo attraversato un periodo difficile e molto complicato a seguito della positività al Covid. Un periodo che lei ricorda con molto dolore e che l’ha segnata molto.

Non solo, Iva Zanicchi ha perso anche suo fratello a causa del Covid e questo di certo non la aiuterebbe a digerire qualche esternazione NO Vax da parte della naufraga. Ne vedremo delle belle?

Isola dei Famosi, Iva Zanicchi sul piede di guerra

Ai microfoni di Adnkronos la famosissima cantante di musica leggera ha infatti rivolto le sue parole direttamente contro la naufraga che si dice essere No Vax. “Se Daniela Martani volesse dire una sola frase negazionista o no vax a ‘L’Isola dei Famosi‘ se la vedrebbe con me” tuona subito la cantante dall’ugola d’oro. Che poi specifica dicendo: “Con me che ho vissuto il Covid sulla mia pelle e ho perso un fratello dall’oggi al domani”.

La donna che insieme a Tommaso Zorzi, che di certo non si risparmia nemmeno lui dal discutere, ed Elettra Lamborghini compone il parterre della nuova edizione del Reality show di Canale 5 con al timone la bellissima conduttrice romana Ilary Blasi, è pronta a dare del filo da torcere a tutti ha infatti deciso di esprimersi sulle polemiche social degli ultimi tempi.

Quest’ultime infatti si sono scatenate dalla presenza sull”Isola dei Famosi’ dell’ex inquilina della casa del Grande Fratello dichiaratamente e fieramente negazionista e no vax Daniela Martani.

“In trasmissione -spiega la Zanicchi ai microfoni di Adnkronos – al massimo parliamo del fatto che è vegana e del fatto che litiga”. Questo però inizia a non piacere molto ai fan che vorrebbero una presa di posizione contro il negazionismo Covid. Nel cuore della cantante continua il dolore per la perdita del proprio fratello che non manca di ricordare quanto la faccia soffrire. Una perdita causata dal Covid che lo ha strappato via “dalla sera alla mattina”

Iva Zanicchi ha poi continuato, esprimendosi proprio sul fatto che qualcuno vorrebbe che la Martani fosse direttamente espulsa o che anzi non dovesse esser stata nemmeno chiamata viste le sue idee. A tal proposito la cantante ha risposto: “Ma perché vietarle di partecipare a ‘L’Isola’? Ognuno è libero di pensare e dire quello che vuole, poi se ne assume tutte le responsabilità”.

In conclusione la signora della musica e regina degli opinionisti dell’Isola dei Famosi ha dichiarato: “Se questa signora dovesse dire qualcosa contro i vaccini o dovesse mandare messaggi che non si devono dare di fronte a milioni di spettatori se la vedrà con me“.