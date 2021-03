All’Isola dei Famosi vi è già un colpo di scena con un abbandono che dopo l’appuntamento di ieri sembra essere inaspettato quasi del tutto.

Un colpo di scena alla stregua dei migliori plot twist? Insomma parliamo di un avvenimento che di certo nessuno si aspettava che accadesse. Il motivo della scelta però può essere comprensibile per un tipo di persona così temeraria.

Il Visconte Ferdinando Guglielmottisi è ritirato dopo cinque giorni dall’inizio dell’avventura da naufrago in Honduras. L’affascinante gentleman è, per sua stessa ammissione, molto competitivo e pronto a perdere. Un uomo che sa accettare però anche la sconfitta.

Ieri Ilary Blasi lo ha quasi implorato di restare e lui a quanto pare avrebbe prima detto di sì e poi si sarebbe ritirato. Ecco cosa è successo.

L’abbandono di Ferdinando Guglielmotti a l’Isola dei Famosi: lui spiega i motivi

L’uomo era finito in nomination con Drusilla Gucci e ne era uscito sconfitto. Per regolamento era stato quindi trasportato su Parasite Island dove avrebbe dovuto passare il suo tempo con Fariba Tehrani e l’esperto di cromatura Ubaldo. A quanto pare però, i dubbi vi erano sin da ieri notte e non è bastato il discorso di incoraggiamento di Ilary Blasi che con lui fece anche una gaffe.

L’annuncio del ritiro del visconte Ferdinando Guglielmotti è arrivato direttamente dai profili social dell’Isola dei Famosi. “Dopo una lunga e attenta riflessione il Visconte Ferdinando Guglielmotti ha deciso di abbandonare per sempre“, fa sapere la produzione dello show. Dopo ciò l’uomo in un video postato sui social della stessa ha spiegato i motivi del suo abbandono.

Quali sono i motivi della sua scelta? Secondo quanto riporta il video pubblicato il Visconte ha detto: “Ho deciso che è meglio che me ne vada. Purtroppo sono così demotivato che non sarei in grado di continuare”. Per poi continuare con: “Se rimango mi prendo una notte di nubifragio e sbotto. Sarà per la prossima volta, non sono né dell’umore e né dello spirito per continuare il gioco“. In conclusione naturalmente non è mancato un “Mi dispiace veramente molto”.

La reazione del Visconte per alcuni è sembrata un tantino esagerata mentre per altri la degna “accettazione” di una sconfitta subita. Che ci siano altri motivi che hanno spinto il bell’uomo all’abbandono dello show? Lo scopriremo in seguito.