Da “signorina buonasera” a L’isola dei Famosi, passando per appuntamenti con Audrey Hepburn ed Andretti: ecco chi è Maria Giovanna Elmi.

Forse la ricorderete quando faceva l’annunciatrice in RAI oppure mentre si destreggiava sul palco di Sanremo (ha co-condotto ben 2 edizioni!).

Di chi parliamo? Ma semplicemente di una delle “signorine buonasera” più famose della TV, che ha compiuto 80 anni nell’Agosto scorso e che ammalia ancora tutti con il suo sorriso.

Ecco la sua storia, raccontata in un’intervista a La Gazzetta dello Spettacolo, tra personaggi famosi e programmi per bambini.

Maria Giovanna Elmi: la storia della “signorina buonasera”

Nata a Roma, classe 1940, cantante, attrice, presentatrice ed opinionista: c’è qualcosa che Maria Giovanna Elmi non ha fatto?

In un’intervista di questa estate, rilasciata a La Gazzetta dello Spettacolo, la famosa “signorina buonasera” ha parlato molto di sé stessa e del rapporto con la televisione.

Eh sì, perché i primi passi nel mondo dello spettacolo, Maria Giovanna Elmi li ha mossi proprio grazie alla TV di Stato, la Rai. Dopo aver vinto un concorso da modella ed aver recitato in una piccola parte in un film, infatti, Maria Giovanna Elmi è stata assunta stabilmente dalla RAI nel 1974.

Da qui ha mosso i suoi primi passi, prima come annunciatrice (le signorine buonasera erano le annunciatrici che, ogni sera, entravano nelle case di tutti gli italiani) e poi come conduttrice.

La fama l’ha raggiunta grazie al programma per bambini Il dirigibile, dove interpretava il ruolo della Fata Azzurrina. La stessa Maria Giovanna ha raccontato nell’intervista un aneddoto decisamente curioso a riguardo:”Ricordo che eravamo “Al Matriciano” a Roma insieme ad una decina di registi ed attori e c’era anche Vittorio Salvetti. A fine pasto, mentre andiamo via, vediamo Audrey Hepburn seduta ad un tavolo da sola (ed ovviamente tutti a guardare).”

“Lei fa un cenno ed arriva da me il cameriere, che mi dice che la signora Hepburn voleva conferire con me. Io mi guardo stranita perché pensavo ci fosse stato un malinteso e lei volesse parlare con qualcuno dei registi, qualche attore… ma non me. Ed invece io mi avvicino e le chiedo cosa posso fare per lei, e mi risponde: “Potrebbe fare un autografo per il mio bambino Luca? Perché lui guarda sempre ‘Il Dirigibile’ ed è innamorato di Azzurrina!“.

I traguardi, professionali e personali, sono stati decisamente tanti ed anche i personaggi famosi incontrati sulla sua strada.

Da Tony Curtis a Sylvester Stallone passando anche per Giulio Andreotti. Maria Giovanna Elmi ha dichiarato:

“Per non essere prolissa ti dico che ho scoperto tutte queste grandi star internazionali, sono di una semplicità incredibile… magari uno meno conosciuto “se la tira di più”.”

E dell’incontro con Giulio Andreotti in particolare ha detto: “mi ha molto colpito, perché a prescindere dal colore politico è una persona molto intelligente e affabile: 5 pagine di intervista che contiene delle risposte che solo una persona con tal carisma poteva dare“.

Una vita vissuta sempre con il sorriso sulle labbra, perché il “segreto” del suo successo è proprio quello di essere amanti della vita. Sempre curiosi di conoscere, pronti a godersi ogni esperienza: questo è quello che Maria Giovanna Elmi suggerisce a tutti!

Il rapporto con la televisione: “Il pubblico vuole la pulizia“

La puntata di Techetechete’ andata in onda il 25 Agosto scorso e dedicata completamente a lei, in onore del suo compleanno, ha totalizzato uno share niente male.

“Invincibile Maria Giovanna”, infatti, ha raggiunto il 17,90% degli spettatori: quasi più di 3 milioni!

Il successo di questa esperienza è dovuto, almeno secondo Maria Giovanna al “tempismo”: “Forse ho fatto le trasmissioni giuste al momento giusto, o forse sono dei nostalgici dell’educazione che in una TV diversa non è più all’ordine del giorno.”

Quanto le è stato chiesto cosa pensa della TV di oggi, infatti, Maria Giovanna ha replicato così: “Fino a poco tempo fa dicevo: “la televisione è lo specchio della società”, quindi la società è cambiata e sta cambiando la televisione. […] c’è ancora quel desiderio di gentilezza ed educazione che la TV regalava con Walter Chiari o con Gino Bramieri… dove non c’è una parolaccia, ma si ride ugualmente.

Magari se la gente guarda tanto queste puntate, vuol dire proprio che il pubblico vuole un ritorno a quella “pulizia”. Mi auguro anche che le nuove generazioni apprendano questa “cultura”, ed essendo i giovani lo specchio dei genitori, se questi ultimi sono i primi a parlare magari con un linguaggio non proprio pulito e corretto, è ovvio che i figli finiscono per percorrere questo tipo di educazione.

Con questo non dico che la mia generazione era perfetta, però ricordo che con l’educazione ricevuta in casa si acquisiva il proprio modo di vivere.”

Insomma, un personaggio a tutto tondo che non ha ancora smesso di fare TV e che vorrebbe farla tornare alla “pulizia” di un tempo.

Che Maria Giovanna Elmi riesca a dare, ancora una volta, il buon esempio?