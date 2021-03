Lo ricorderete seduto sul trono di Uomini e Donne ma a breve potrete “incontrarlo” in tutte le librerie. Ecco la storia di Luigi Mastroianni.

Influencer, dj, scrittore ma soprattutto un fratello.

Di chi stiamo parlando?

Ma di un ex tronista che, ormai, ha fatto capire come la sua strada non sia solo legata allo schermo televisivo.

Ecco la sua storia, che parte da Catania ed arriva… fino in libreria!

Luigi Mastroianni: deejay, influencer e fratello

Forse lo ricorderete sia come corteggiatore che come vero e proprio tronista.

Luigi Mastroianni, infatti, è diventato un volto noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Uomini&Donne (no, non quello che sta per chiudere).

Dopo aver iniziato come corteggiatore di Sara Affi Fella, Luigi si vede “concedere” il trono da Maria De Filippi.

Al termine del suo periodo da tronista e con sommo piacere di migliaia di fan, Luigi scelse di Irene Capuano.

La storia tra i due, infatti, sembrava davvero essere uscita da una favola: la scelta di abbandonare il programma, fatta in diretta su Canale 5, aveva veramente infiammato i fan!

La coppia, però, purtroppo non è durata tanto.

La relazione tra i due, infatti, non sembra essere stata perfetta: sebbene entrambi abbiano deciso di non divulgare i particolari, la coppia è “scoppiata” dopo molto poco.

Gli “scogli” individuati sono stati delle generiche “diversità di carattere” ed alcuni problemi secondari.

Anche se, come ha dichiarato Luigi e com’è riportato sul sito chiecosa.it, hanno tentato di darsi una seconda occasione, il loro amore semplicemente non è sopravvissuto alla fine della trasmissione.

Evidentemente, forse, entrambi cercavano qualcosa di diverso nel partner!

I due, infatti, sono fidanzati con due nuove persone completamente estranee al mondo dei social e dei gossip.

Irene con Christian mentre Luigi sta con Anna, una ragazza che compare qualche volta sul suo profilo ma che Luigi protegge da tutte le maldicenze e le intrusioni dei media.

“Lei è Anna.

Qualcuno già qualche mese fa aveva intuito, ma ho preferito non rispondere e svagare su l’argomento.

Ho preferito non esporla per proteggerla da un mondo social di cui faccio parte, ma che a lei non interessa.

Forse per questo mi prenderò qualche insulto da parte sua (troppo riservata 😂), ma oggi ero particolarmente fiero di lei e tanto felice per lei… e ci tenevo a dirlo a tutti voi.

Sono felice e c’ho fatto caso.

A mille traguardi come questi…ma insieme.

Ti amo.”

Insomma, anche se la sua esperienza “da tronista” sembra aver raggiunto il termine, con l’arrivo di un nuovo amore, Luigi Mastroianni non si è di certo fermato a Uomini&Donne!

Il fratello di Luigi, Salvo: ecco il libro “Mio fratello è un gigante”

Che Luigi Mastroianni abbia un fratello che adora è quasi inutile dirlo: chiunque lo abbia seguito nel suo percorso a Uomini&Donne o sul suo profilo Instagram conosce benissimo Salvo! (Detto anche: “l’avvocato“). I due sono veramente inseparabili e passano tantissimo tempo insieme.

A brevissimo uscirà un libro scritto da Luigi, che si chiama “Mio fratello è un gigante“.

All’interno è raccontata la storia del suo rapporto con Salvo che ha tre anni meno di lui e, tra i due, è il vero “gigante“. Nel libro verranno raccontate esperienze e tratti del carattere di Luigi che spesso il suo pubblico non ha potuto vedere.

“Noi invece dopo tanto lavoro, siamo riusciti a realizzare un sogno.

Il sogno di un romanzo speciale, il nostro romanzo speciale.

Questa è la nostra storia.

La storia di due fratelli, uno però, piú gigante dell’altro.

È la storia di un fratello speciale che si intreccia alla mia e alle mie esperienze.

Esperienze di un Luigi che non avete mai conosciuto.

Ma anche tanto altro.”

Insomma, la storia parlerà di sensibilizzazione e attirerà l’attenzione sulla difficoltà e la bellezza di rapportarsi con la diversità.

Un modo per imparare dagli altri e conoscersi meglio, grazie alla forza di un amore che non può scoppiare.

Quello fraterno!