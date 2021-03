Giancarlo De Andreis, autore della rubrica “La TV vista da Internet” ha deciso di parlare di Flavio Insinna nel suo ultimo pezzo.

Forse fate parte anche voi dei più di 5 milioni di italiani che, ogni sera, guardano l’Eredità insieme al suo conduttore.

Partecipate con urla e grida alle varie domande, cercate di trovare le soluzioni e vi emozionate soprattutto quando arriva la Ghigliottina.

Se l’appuntamento con il programma della Rai è diventato “fisso” anche per voi e per la vostra famiglia, sarete sicuramente d’accordo con quanto ha scritto Giancarlo De Andreis nel suo pezzo.

Ecco di che cosa si tratta.

L’Eredità, Flavio Insinna: per Andreis è “Inarrestabile”

Dalle pagine della rivista DiPiùTV, è arrivata una bella conferma per Flavio Insinna e per il suo talento. Giancarlo De Andreis, infatti, autore della rubrica “La TV vista da Internet” ha deciso di dedicare al famoso presentatore un trafiletto veramente lusinghiero.

“Inarrestabile Flavio“, infatti, si sofferma sulla qualità del programma l’Eredità, aumentata tantissimo grazie al suo presentatore, Flavio Insinna (vi ricordate quando il suo appello social aveva commosso moltissimi fan).

Certo, il famoso programma ha di suo un impianto eccezionale, che coinvolge tantissime persone ogni sera e genera un vero e proprio “boom” di dati Auditel.

Secondo De Andreis, però, gran parte del successo dell’Eredità è imputabile ormai a Flavio Insinna, capace di “entrare” dentro i suoi concorrenti e trasformarli in veri e propri personaggi. Il suo modo di fare, le sue domande e le richieste scherzose: tutto contribuisce a far diventare i concorrenti dei veri e propri personaggi “di casa“.

Anche quando viene messo in comparazione con show simili, magari con protagonisti concorrenti famosi o di più alto livello, Insinna trionfa sul palinsesto. Insomma, ormai lo abbiamo capito. Il gioco è divertente e coinvolgente, la fan-base è ampia ma il merito, a quanto pare, è proprio tutto dell’ormai “inarrestabile Flavio“!

“Ormai è diventato per tutti noi un amico di famiglia, pieno di simpatia e calore […]

E’ il perfetto padrone di casa del gioco, per il quale esistono anche gruppi social composti da persone che si divertono da casa, i “ghigliottinisti”, che giocano per la pura soddisfazione di indovinare.”

Insomma, non si tratta certo di un successo “banale” ma di un modo di fare decisamente e sapientemente organizzato. Flavio Insinna non è “solo” un presentatore ma un vero e proprio amico di famiglia, che accompagna tantissime persone durante l’ora di cena.

Il successo della trasmissione, quindi, deve per la maggior parte la sua riuscita alla chimica che Flavio è riuscito ad instaurare con gran parte dei concorrenti.

In molti, ormai, sono diventati anche loro delle piccole “celebrità”.

Fra tutti, come ricorda anche lanostraTV, c’è anche Massimiliano Cannolletta, diventato ormai uno degli ospiti fissi di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Insinna (@flavioinsinna_)

Macchina di talenti, quiz seguitissimo, programma di punta. In che cos’altro potrà migliorare L’Eredità con Flavio Insinna al timone? Il risultato, ovviamente, potremo vederlo solo continuando a seguirlo. Per Giancarlo De Andreis si tratta di un successo semplicemente inarrestabile. E per voi?