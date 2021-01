By

Il conduttore de l’Eredità Flavio Insinna si è espresso sui social in un crescendo di emozioni per i propri fan per un argomento così importante.

Flavio Insinna abbiamo imparato a conoscerlo in ogni sua sfumatura visti i suoi ormai molti anni di carriera soprattutto per il piccolo schermo. Di recente abbiamo avuto modo di apprezzarlo alla guida del programma di successo de l’Eredità.

Proprio nell’ultimo periodo, però, bisogna dire che è finito più e più volte agli onori del dibattito per alcune sue posizioni ideologiche in materia di caccia e sport e per il suo appoggio alla campagna “Nessuno escluso” di Emergency.

Giunge oggi un appello molto sentito da parte sua, così come mostra anche il video da lui pubblicato. Il conduttore non le manda a dire e nel suo video ha taggato sia il Presidente del Consiglio dei Ministri, che in queste ore sta dando le dimissioni, che il Ministro degli Esteri Luigi di Maio.

Flavio Insinna fa un appello sui social che tocca il cuore dei suoi fan

Sono ormai passati cinque anni dalla scomparsa di Giulio Regeni e sui social Flavio Insinna ha deciso di lanciare un appello molto emozionante. “Verità per Giulio Regeni, non ci stancheremo mai di dirlo” queste le parole con cui il conduttore de l’Eredità ha deciso di chiedere giustizia per il giovane ragazzo scomparso.

“Cinque anni fa Giulio Regeni veniva rapito, per essere torturato e poi ucciso dai servizi segreti egiziani. Ci uniamo alla famiglia per chiedere verità e giustizia per Giulio” aggiunge il conduttore chiedendo poi il ritiro dell’ambasciatore e lo stop degli accordi con coloro che si sono macchiati di questo crimine.

Non sono mancati messaggi di sostegno da parte dei suoi fan che si sono uniti all’appello del famoso conduttore che sui social ha anche taggato il premier Giuseppe Conte ed il Ministro degli Esteri Luigi di Maio che sul caso Regeni aveva parlato proprio ieri di una “ferita ancora aperta, italiana e per questo anche europea”.

Il Ministro degli Esteri è infatti della stessa opinione del conduttore, così come dimostrato dal suo post su Instagram. Il popolo italiano però a gran voce a tali parole chiede ch ene seguano fatti concreti che garantiscano giustizia.

Intanto l’appello di Flavio Insinna continua a fare eco e toccare il cuore del popolo italiano che chiede ancora incessantemente giustizia.