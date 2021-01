By

L’ex Miss Italia e “signorina Buonasera”, dopo aver lasciato le scene, confessa di essere incinta, già al nono mese di gravidanza

L’ex Miss Italia 2006, Claudia Andreatti, è un volto noto della tv italiana. Oltre ad aver vinto il celebre concorso di bellezza, è diventata una delle “signorine buonasera”, vale a dire le annunciatrici dei programmi televisivi. Ma la modella è anche conduttrice, molto apprezzata dal pubblico.

Oggi, la 33enne di origini trentine si è defilata dal mondo dello spettacolo. Come ha fatto capire attraverso i suoi social il motivo è eloquente: è incinta ed è pronta a partorire, visto che è ormai di 9 mesi. La Andreatti, dopo aver sbancato Miss Italia, inizia subito la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Claudia, compagna di Andrea Tagnola, convive con lui in Svizzera da 5 anni, e ha voluto attendere per dare il lieto annuncio.

Claudia Andreatti lascia (momentaneamente?) la tv per diventare mamma

In un’intervista a Gossipetv, ha spiegato che il suo primogenito sarà un maschietto: “Il papà di mio figlio è il mio compagno Andrea. Sarà per noi un’avventura straordinaria, indescrivibile. Vogliamo godercela in totale riservatezza, rispetto, passione e amore. E’ stato bello vedere questo pancione crescere”, ha raccontato l’ex Miss Italia. Claudia è nata a Trento il 29 marzo 1987.

Nel 2006 vince il popolare concorso e poi comincia la sua carriera in Rai, dove fino al 2016 è stata “Signorina Buonasera”, mentre dal 2009 era inviata di X-Factor (all’epoca di Rai 2). Poi un’esperienza con “Aspettando il Natale”, lo Zecchino d’Oro e altri programmi, tra cui Unomattina. E’ stata fino allo scorso anno un’inviata di “Mezzogiorno in famiglia”, prima di ritirarsi per diventare mamma. La speranza dei suoi ammiratori è che possa tornare presto sugli schermi.