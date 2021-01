Stasera si gioca Inter-Milan in Coppa Italia: il derby assegna un posto in semifinale. I tifosi preoccupati per le scelte dei tecnici

Stasera iniziano i quarti di finale di Coppa Italia. Si parte subito col botto, visto che la prima sfida in programma è Inter-Milan, il derby di Milano. Il match, oltre ad essere storicamente molto sentito, assegnerà anche un posto in semifinale dove la squadra vincente troverà una tra Juventus e Spal.

La partita, inoltre, assume ancor più significato visto che le due squadre milanesi sono in lotta anche per il titolo in Serie A e chi uscirà vincitrice dal match infrasettimanale potrebbe avere un grande slancio psicologico anche nel girone di ritorno di campionato. Il Milan arriva alla sfida dopo aver subito un butto ko contro l’Atalanta, mentre i nerazzurri non sono riusciti ad avere la meglio sull’Udinese in trasferta.

Viste le tante partite ravvicinate e anche la condizione non ottimale di alcuni calciatori, sono previsti molti cambi nelle formazioni di entrambe le squadre. Alcune scelte però non sembrano soddisfare i tifosi.

Inter-Milan, le probabili formazioni e le critiche dei tifosi

I rossoneri saranno privi di Gigio Donnarumma, squalificato, e a sorpresa sono rimasti fuori dai convocati anche Tonali ed il nuovo acquisto Mario Mandzukic. In più mancheranno anche Calhanoglu e Bennacer. Pioli darà spazio a Tatarusanu tra i pali, Dalot giocherà a destra in difesa mentre in mediana Meitè e Kessie. Questa la probabile formazione:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Meitei, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

I nerazzurri invece sono al completo, ma Conte ha deciso di effettuare un turnover abbastanza profondo. Ecco dunque che Kolarov dovrebbe partire titolare in difesa, mentre sulle fasce ci saranno Darmian e Perisic e Alexis Sanchez sarà il partner di Lukaku in attacco. Questa la probabile formazione:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez. All. Conte.

Proprio la scelta di Conte di schierare l’ex Roma nel terzetto difensivo è stata oggetto di molte critiche su Twitter, con i tifosi interisti infuriati e preoccupati per il match di stasera.

Si perde il derby a sinistra con Kolarov-Perisic, mi pare un’ottima idea riproporli. — Il Verbo del Vate (@Vatenerazzurro1) January 26, 2021

Secondo derby di fila con Kolarov titolare pic.twitter.com/5rGEfV3bdX — Luca(ku) Partners (@MorroLuca1) January 26, 2021

Derby di Milano, dove vederlo in tv stasera

Il match tra Inter e Milan sarà trasmesso in diretta su Rai Uno a partire dalle 20.30 e in streaming sulla piattaforma Rai Play scaricando l’applicazione da tablet o da smartphone, oppure collegandosi al sito ufficiale di Rai Play da pc.