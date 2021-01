Heather Parisi, che da poco ha compiuto 60 anni, replica in modo sorprendente a chi “l’accusa” di essere diventata vecchia

Heather Parisi, l’ex showgirl regina degli anni ’80, ha da poco compiuto 60 anni. Non è di certo più una ragazza, ma resta bellissima e giovanile. Eppure, qualche “genio” dei social l’ha inutilmente attaccata, “pizzicandola” sulla sua età e giudicandola “vecchia”. La Parisi, con stile, ha deciso di replicare.

Troppi gli attacchi social ricevuti, con motivazioni difficili da comprendere, contro l’ex ballerina. Lei ha perso la pazienza a causa dei commenti antipatici, troppi. Qualcuno, infatti, ha detto che è invecchiata male, dandole la definizione di “donna mamma”. Insomma, delle critiche poco eleganti e di certo non costruttive.

Heather Parisi risponde sui social a chi la definisce “vecchia”

E quindi la Parisi ha deciso di replicare a queste stupide accuse con un lungo post su Instagram, approfittando per “schierarsi” contro tutte le donne che si sentono belle e giovani anche a 60 anni, e che magari non ricorrono alla chirurgia estetica. “Ma davvero c’è ancora chi crede che a 60 anni una donna è vecchia in un mondo come quello attuale? L’aspettativa di vita si è alzata così tanto – ha scritto Heather Parisi – si è costretti a dedicare la gioventù a costruire una carriera prima ancora che a costruire una famiglia. La donna è ancora troppo discriminata sul lavoro, c’è gente che considera la donna di 60 anni al capolinea”. Una replica piccata ma non rabbiosa: come sempre, Heather Parisi risponde col sorriso: ed è eloquente la sua “linguaccia” a sbeffeggiare chi crede di offenderla con qualche stupido commento sui social network.