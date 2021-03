Ormai ci siamo, tra poco uscirà il tanto atteso Space Jam 2. Ma bisogna fare attenzione all’adattamento a fumetti: ecco spiegato il motivo

Warner Bros e DC hanno da tempo annunciato l’arrivo del sequel di Space Jam, film del 1996 con Michael Jordan che ha avuto un successo enorme in tutto il mondo. La prima volta che si è parlato di un secondo capitolo è stato addirittura nel 2014. Già sette anni fa fu anticipata la presenza di Lebron James, stella dei Los Angeles Lakers, che all’epoca vestiva la maglia dei Cleveland Cavaliers.

The Chosen One, il prescelto, prenderà il posto di Michael Jordan. Nel corso degli anni, per vari motivi, sono state rimandate le riprese del film. Ma adesso ci siamo. Il film è stato girato tra il 2019 e il 2020 perché il regista Justin Lin ha abbandonato il set per alcune diverse con la produzione. Al suo posto è stato ingaggiato Malcolm D. Lee, che ha potuto finalmente iniziare il lavoro nell’estate 2019.

Warner Bros e DC hanno però annunciato anche l’uscita della versione a fumetti del film. Questo annuncio sta facendo discutere molto gli appassionati perché creerebbe un problema al film vero e proprio. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quale sarà la trama del film.

Spaje Jam 2: la versione a fumetti fa discutere

Finalmente ci siamo. Dopo anni di annunci, ritardi, smentite e voci di corridoio, finalmente c’è una data per l’uscita di Space Jam 2, sequel del fortunato primo (e, per ora, unico) capitolo uscito nel 1996. Il protagonista, insieme ai personaggi della Looney Tunes, sarà Lebron James, quattro volte campione NBA con tre squadre diverse: Miami Heat, Cleveland Cavaliers e Los Angeles Lakers.

Il film uscirà nelle sale e su HBO Max il prossimo 16 luglio. La data di uscita della graphic novel, invece, è fissata per il 29 giugno. Si tratta della versione a fumetti del film. Questa versione sta facendo molto discutere perché, al contrario di come capita spesso, non sarà una semplice anticipazione di ciò che vedremo nel film. La versione a fumetti sarà un vero e proprio adattamento di questo nuovo capitolo che vedrà protagonisti i personaggi della Looney Tunes.

Questa decisione non è stata presa bene dai fan, che vorrebbero godersi il film senza nessuno spoiler.

Space Jam 2: anticipazioni sulla trama

Il primo capitolo di Space Jam mostrava Michael Jordan alle prese con una potenziale invasione aliena. Il giocatore di pallacanestro più forte di tutti i tempi, all’epoca alle prese con il primo ritiro della sua carriera, veniva inghiottito durante una partita di golf e trasportato in un mondo parallelo. Un mondo a fumetti nel quale vivevano i protagonisti della Looney Tunes.

Questi avevano affidato il destino del loro mondo ad una partita di basket e per questo gli serviva l’aiuto del migliore di tutti. Michael Jordan, appunto. Dopo una serie di peripezie e di divertenti disavventure, Jordan, Bugs Bunny ed il resto della comitiva riuscivano a cacciare via gli alieni. La prima versione di Space Jam fu girata nel 1995 ed uscì nelle sale cinematografiche nel 1996. Al termine del film, Michael Jordan fece chiaramente intendere di voler tornare a giocare.

In questa nuova versione il protagonista sarà Lebron James, attualmente il cestista più famoso del mondo. Il film è stato diretto da Malcolm D. Lee. Si tratta del regista di Black Panther Ryan Coogler. In questo nuovo capitolo la trama sarà leggermente diversa ma la produzione ha annunciato di aver puntato anche questa volta sull’ironia dei vari personaggi della Looney Tunes.

Lebron James sarà coinvolto in una missione nella quale dovrà salvare suo figlio dal pericolo di restare intrappolato in un mondo digitale. Il nemico questa volta sarà un folle ladro di intelligenze artificiali e sarà interpretato da Don Cheadle, Premio Oscar nel 2005 come miglior attore protagonista nel film Hotel Rwanda.

Lebron e suo figlio resteranno intrappolati all’interno del Server-verse d’intrattenimento della Warner 3000 e, come già successo nel primo Space Jam, una partita di basket dovrà risolvere la questione. Nel cast, oltre a Lebron James e Don Cheadle, ci saranno anche Khris Davis, Sonequa Martin-Green, e Cedric Joe. Tutti questi attori non saranno animati ma hanno girato tutte le loro scene in prima persona.