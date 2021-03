È morto all’età di 87 anni George Segal, attore statunitense noto anche per l’interpretazione di Albert ‘Pops’ Solomon in The Goldbergs

Si è spento George Segal, attore americano nominato all’Oscar come miglior interprete non protagonista nel 1967. Il film era Chi ha paura di Virginia Woolf. Aveva 87 anni ed è morto nella sua residenza in California. L’annuncio è arrivato direttamente dalla moglie Sonia, che ha dichiarato alla rivista Deadline, specializzata sui fatti che accadono ad Hollywood, che Segal è deceduto per “complicazioni dovute ad un intervento chirurgico di bypass cardiaco”.

L’attore aveva vinto anche un Golden Globe nel 1973 per il ruolo interpretato nel film Un tocco di classe, con Glenda Jackson. Recentemente era diventato anche un personaggio molto noto grazie alle sue apparizioni televisive. Aveva infatti partecipato nel 2013 alla sitcom The Goldbergs interpretando il ruolo di Albert ‘Pops’ Solomon. Questa interpretazione era stata molto apprezzata negli Stati Uniti.

George Segal, biografia e carriera

George Segal è nato a Great Neck, nello stato di New York, il 13 febbraio 1934. Sviluppa sin da giovane una forte passione per il cinema e per il teatro. Si iscrive nel 1955 alla Columbia University, ottenendo il diploma come attore e musicista. Molti attori famosi si sono diplomati alla Columbia e anche Segal inizia la sua carriera sfruttando il diploma ottenuto in pochissimi anni.

Debutta nel 1961 nel film Giorni senza fine di Phil Karlson. Seguono alcune interpretazioni con ruoli da comprimario. La prima parte da protagonista arriva nel 1965, quando recita in Qualcuno da odiare di Bryan Forbes. Tutte queste pellicole sono state prodotte dalla Columbia Pictures. Nel 1966 viene prestato alla Warner Bros per il film Chi ha paura di Virginia Woolf?, di Mike Nichols.

Grazie a questa interpretazione ottiene la candidatura al Premio Oscar come miglior attore non protagonista. Questa candidatura rappresenta la consacrazione per George Segal, che negli anni successivi recita in diversi film. Alcuni di questi ottengono un notevole successo sia negli Stati Uniti che all’estero. Nel 1973 vince il Golden Globe grazie all’interpretazione nel film Un tocco di classe, diretto da Melvin Frank.

In tutta la sua lunga carriera, George Segal ha recitato in 57 film (quasi tutti per il cinema), due serie tv ed una sit-com. Dal 2013 era uno dei protagonisti di The Goldbergs, una sit-com che narra le vicende di una famiglia ambientate negli anni ’80. Questa serie è arrivata in Italia nel 2016. Segal ha interpretato il ruolo di Albert Solomon sin dal primo episodio della serie.

La vita privata

George Segal ha sposato nel 1956 Marion Sobel. Da questo matrimonio sono nate due figlie: Elizabeth, nel 1962, e Polly, nel 1965. La coppia ha poi divorziato nel 1983, quando Segal ha conosciuto sul set Linda Rogoff. I due si sono sposati nello stesso anno e sono rimasti legati fino al 1996, quando Linda è morta. Sempre nel 1996, George Segal ha sposato Sonia Schultz Greenbaum.