Tutto pronto per la finale di Italia’s Got Talent. Stasera verrà decretato col televoto il vincitore di questa edizione. Le anticipazioni

Ci siamo: stasera finalmente conosceremo il vincitore dell’edizione 2021 di Italia’s Got Talent. E’ tutto pronto per la tanto attesa puntata finale in cui saranno protagonisti soprattutto i telespettatori: saranno loro, infatti, a decretare colui o colei che tornerà a casa con tutti gli onori. Scopriamo insieme cosa ci riserverà stasera il talent show prodotto da Fremantle.

Come sempre saranno presenti i giudici di questa edizione, vale a dire Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. In apertura di puntata le attenzioni saranno tutte su chi verrà scelto per completare il cast dei finalisti. Sono quattro rimasti in lizza dopo le audizioni: la Shot’s Bounce Academy, gruppo di giovanissimi ballerini; Avio Focolari, che utilizza il suo fischietto come uno strumento musicale; Max Angioni, comico che ha rivisitato il Vangelo; e Eleonora di Cocco, maga e mentalista.

Se tra questi quattro concorrenti sarà il pubblico da casa ad assegnare il Golden Buzzer, ce ne sono già altri 11 qualificati grazie alle scelte dei giudici. Ecco chi sono:

Black Widow, giovani ballerine

giovani ballerine Giustino , cosplayer di Superman

, cosplayer di Superman Giorgia Greco , ginnasta con una sola gamba

, ginnasta con una sola gamba Negma Dance Group , ballerine di danza indiana

, ballerine di danza indiana Christian Stoinev , equilibrista che si esibisce col suo chihuahua

, equilibrista che si esibisce col suo chihuahua Bello Sisters, tre sorelle dalle doti atletiche incredibili

tre sorelle dalle doti atletiche incredibili Laura Formenti , comica

, comica Stefano Bronzato , viaggiatore nel tempo con l’uso della magia

, viaggiatore nel tempo con l’uso della magia David Mazzoni , tenore per caso

, tenore per caso Dress in Black , tribute band al femminile degli AC/DC

, tribute band al femminile degli AC/DC Martina Storti, 15enne che balla la pole dance

Italia’s Got Talent, il conduttore della finale sarà Enrico Papi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Italia’s Got Talent (@italiasgottalentofficial)

La puntata finale di Italia’s Got Talent andrà in onda in diretta dagli studi di Cinecittà di Roma e sarà trasmesso alle 21.30 su TV8 ed in simulcast su SkyUno. A condurre la finalissima di stasera ci sarà Enrico Papi, graditissimo ritorno visto che anche a marzo 2020 fu protagonista dell’ultima puntata del talent show.

Questo perchè Ludovica Comello è stata colpita dal Covid ed è stata costretta ad abbandonare il programma all’ultimo minuto. La stessa conduttrice ha comunque voluto tranquillizzare tutti sulle sue condizioni: “mai come quest’anno speravo di calcare il palco della finale di Italia’s Got Talent, ma lascio lo show in ottime mani, lo guarderò dal divano”.

Come votare stasera

Come ultima curiosità, vi ribadiamo quali saranno le modalità per poter votare il vostro artista preferito. Il pubblico a casa potrà esprimere il suo voto attraverso l’app ufficiale di IGT, oppure inviare un SMS al numero 4770470.

In alternativa è possibile utilizzare anche il tasto verde del telecomando, oppure inviare un messaggio diretto agli account Twitter @IGT_official e @TV8it, oppure votando sul sito Italiasgottalent.it.