Chiara Ferragni e Fedez hanno avuto oggi la gioia della nascita della loro secondogenita che già ha conquistato tutti.

Qui in foto possiamo vedere la prima gioia più grande della vita della giovane coppia più famosa dei social, Fedez e Chiara Ferragni. Il piccolo Leone ha spopolato sul web sin dal suo primo giorno come uno dei bambini più amati.

Il piccolo trono di casa “Ferragnez” da oggi sarà condiviso con la splendida e piccolissima Vittoria che è nata proprio oggi. Il piccolo ha infatti ora una sorellina che così come lui già spopola nel mondo dei social.

Tutti i fan della coppia si sono chiesti però se i due stessero bene, come stesse Leone e le emozioni provate naturalmente dalla giovanissima famiglia che oggi ha un membro in più. A tal proposito sui social è stata pubblicata una foto meravigliosa.

La prima foto di Chiara Ferragni dopo il parto. Fedez rassicura

L’annuncio è stato dato in mattinata, tramite gli account social. Dopodiché il profilo Instagram della fashion blogger è naturalmente rimasto silenziato per diverse ore. La donna che sui social ha costruito un grande impero ha conosciuto oggi la gioia di avere una figlia che per fortuna è sana e forte. Tutti i fan erano in attesa di sapere se fosse andato tutto bene.

Proprio a tal proposito in serata Chiara è tornata sui social, repostando una Stories del marito che l’ha ritratta nel letto d’ospedale, sorridente, con la piccola Vittoria tra le braccia. La foto che qui possiamo vedere ha scaldato i cuori di tutti.

“Sono in ospedale, stiamo tutti bene, ho 20 minuti di sonno ma ci tenevo a esserci”, ha dichiarato il rapper milanese dalla clinica milanese in cui Chiara ha dato alla luce Vittoria mostrando quanta emozione lo colpisca in questo momento.

Naturalmente però il popolo del web è in trepidante attesa di una sola scena che sicuramente rimarrà negli annali della storia dei social. Tutti aspettano il primo abbraccio fra Leone e la sorellina Vittoria.

Quando nasce una bambina è una gioia per tutti, si sa, ma per i fratelli maggiori iniziano delle responsabilità e dei sentimenti che sono comprensibili solo fra fratello e sorella. Il piccolo di casa Ferragnez ora ha una sorellina e sicuramente si mostrerà perfetto nel ruolo del fratello maggiore. Per fortuna stanno quindi tutti bene ed il parto è andato a gonfie vele.