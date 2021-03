Barbara d’Urso, la bellissima conduttrice partenopea, dopo la fine di Live non è la d’Urso dà un’altra notizia come definirebbe lei, chock.

In questo periodo di grandi trasmissioni televisive per il piccolo schermo televisivo ci sono non pochi grattacapi per la bellissima conduttrice Barbara d’Urso. Ogni giorno ha una novità che la riguarda e che stupisce tutti.

Nelle scorse ore è stata in Procura a Roma, venendo interrogata sul cosiddetto Aresgate, caso trattato anche nelle sue trasmissioni. Un caso che presenta tratti e dettagli di cui ancora non si conosce nulla e su cui si dovrà fare chiarezza. Barbara d’Urso, come riporta il Messaggero, sarebbe stata convocata dal p.m. Carlo Villani come persona informata sui fatti.

Dopo il saluto a Live non è la d’Urso e l’inizio di un progetto molto importante per la sua trasmissione Domenica Live, la bella conduttrice partenopea è coinvolta da un’altra notizia di non poco conto.

Barbara d’Urso e l’addio a LaPresse Management

Come riporta il portale Dagospia, la d’Urso non farebbe più parte della famosa agenzia LaPresse Management di Marco Durante. Una notizia non di poco conto e che continua a far generare tante domande.

La news trova conferma anche sul sito ufficiale dell’agenzia. Parliamo di una azienda di tutto rispetto e che tra le star rappresentate dall’azienda annovera Melissa Satta, Belen Rodriguez, Adriana Volpe, Gaia Bermani Amaral e Giovanni Ciacci.

Nonché anche Barbara Pedrotti, Laura Barth, Andrea Iannone, Rita dalla Chiesa, Monica Bertini, Ilenia Arnolfo, Gianluca Saragò. Tutti artisti molto conosciuti e che erano quindi in squadra con l’azienda della bellissima conduttrice partenopea.

Non è insomma un periodo molto semplice per Barbara che nelle scorse settimana si è ritrovata al centro del dibattito televisivo che ha parlato di un rapporto per nulla roseo tra lei e Maria De Filippi, regine indiscusse della televisione. Cosa sta succedendo nel regno del piccolo schermo? Cosa accadrà ai programmi della d’Urso? Ci saranno dei cambi di rotta?