Fedez e Chiara Ferragni: è nata la piccola vittoria. L'annuncio su Instagram

E’ nata Vittoria, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez. La sorella minore di Leone è nata oggi, martedì 23 marzo. L’annuncio poco fa su Instagram con gli immancabili post dei genitori e una prima foto della neonata. La piccola Vittoria è nata a Milano, a differenza del fratellino che è nato due anni fa a Los Angeles. Grande emozione per i due genitori, che presto torneranno a casa per riunire la loro famiglia. Il nome completo della piccola è Vittoria Lucia Ferragni.

Fedez e Chiara Ferragni: è nata Vittoria! La gioia dei fans su Instagram

Il nome scelto, Vittoria, è di chiara provenienza latina. Deriva da “victor” ed è ispirato alla regina Vittoria, che regnò in Gran Bretagna per 63 anni. La mamma Chiara Ferragni ha preso ispirazione anche dal nome della poetessa romana Vittoria Colonna. Si tratta di uno dei nomi più popolari in Italia, che festeggia l’onomastico il 23 dicembre.

Grande entusiasmo da parte dei follower della coppia: moltissimi messaggi di congratulazioni e auguri, per una gravidanza che è stata seguita in ogni sua fase, con aggiornamenti e foto. E per il piccolo Leone arriva la sorellina: la famiglia si allarga per la gioia dei tantissimi ammiratori di Fedez e Chiara Ferragni.