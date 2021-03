Isola dei Famosi, la scelta di Akash fa infuriare Ilary: il video. La scelta del naufrago non è piaciuta allo studio. Quante critiche

L’Isola dei Famosi entra nel vivo e già si registrano le prime tensioni e sfuriate. Stavolta nel mirino è il modello Akash Kumar, che dopo le lamentele delle prime due puntate è “finalmente” riuscito a uscire dopo il televoto.

Il concorrente, che già nelle precedenti puntate aveva un atteggiamento poco collaborativo, ha rifiutato di rimanere in gioco nella “Parasite Island”, decidendo di lasciare subito l’Honduras. Come spesso accade (soprattutto nel caso di personaggi “forti”) Akash è stato pregato e scongiurato di restare, ma non ne ha voluto sapere nulla.

“Mi dispiace che abbiamo dato lo spazio a te invece che a qualcun altro che l’avrebbe fatto più volentieri e sicuramente meglio di te”

Ilary you dropped your crown 👑 #isola#tommasozorzi pic.twitter.com/wmm9VFSTrS — Rachele 🌙 (@rrache_) March 22, 2021

Akash Kumar fa arrabbiare Ilary Blasi: lo sfogo in diretta

Forse l’atteggiamento spocchioso del ragazzo (“Mi bastavano pochi giorni, la mia Isola l’ho già vinta”) ha fatto perdere le staffe a Ilary Blasi, che in diretta si è lasciata andare a un duro sfogo contro il modello: “Mi dispiace perché tu volevi fare quest’isola e noi abbiamo scelto te. Abbiamo dato lo spazio a te invece che a qualcun altro che magari l’avrebbe fatta più volentieri. Sicuramente meglio di te”, ha detto la conduttrice senza troppi giri di parole. A quel punto è scattato l’applauso, e non sono mancati i commenti velenosi degli opinionisti in studio. Akash, quindi, lascia l’Isola definitivamente, non accettando di mettersi in gioco con Fariba e Ubaldo. Anche il Visconte, dopo aver inizialmente accettato, ha deciso di lasciare Parasite Island e tornare in Italia.