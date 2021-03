Alessia Marcuzzi lancia la sua linea di cosmetici per il corpo "No gender"

Alessia Marcuzzi lancia la nuova linea corpo “che non ha genere”. È il brand di cosmesi della conduttrice televisiva, attrice ed ex modella. L’obiettivo è abbattere gli stereotipi di genere, con una linea di prodotti senza distinzione di sesso

Lasciata la conduzione dell‘Isola dei Famosi, oggi passata a Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi diventa imprenditrice e lancia il suo nuovo marchio di prodotti cosmetici. La linea si chiama “Luce Beauty” by Skincare. Per pubblicizzare i prodotti la showgirl ha scelto una campagna improntata sui social, sfruttando il suo account Instagram. La novità più importante di questi prodotti per il corpo è che sono “no gender”.

Si tratta di cosmetici “senza sesso”, quindi, che possono essere utilizzati indistintamente sia dagli uomini che dalle donne. “Genderless” è la formula che prende piede nella comunicazione, ottenendo l’approvazione di moltissimi follower. Dietro l’intento pubblicitario, infatti, c’è un messaggio preciso che punta all’identità di genere e alla sua parità, abbattendo stereotipi e pregiudizi.

Alessia Marcuzzi lancia i suoi cosmetici “no gender”: la pubblicità piace ai fan

Nelle immagini che la Marcuzzi pubblica ci sono riferimenti espliciti alla libertà di espressione e al concetto di “unisex” che va oltre i semplici prodotti cosmetici. Una sorta di “no gender” a tutti i livelli, che pone questa campagna pubblicitaria innovativa e socialmente rilevante.

Il lancio della linea di prodotti firmati da Alessia Marcuzzi è previsto per domani, mercoledì 24 marzo. L’annuncio arriva dalla stessa presentatrice. “Luce is for every-body, Luce has no gender. La mia linea corpo esce il 24 marzo e non ha sesso, è per tutti”, questo ha scritto la showgirl su Instagram pubblicando un’immagine che descrive la nuova collezione di prodotti per la pelle.