Simona Ventura è pronta per tornare con una nuova avventura sul piccolo schermo. La conduttrice protagonista di un nuovo programma su Rai Due

Dopo aver dovuto rinunciare a Sanremo a causa del Covid (leggi qui l’approfondimento) Simona Ventura è pronta a tornare in tv con una trasmissione tutta sua. La popolare conduttrice, infatti, sarà la protagonista del nuovo programma della domenica su Rai Due. La trasmissione si intitola “Pasticci in famiglia” e andrà in onda all’ora di pranzo.

Come è possibile intuire, si tratta dell’ennesimo “cooking show”, che – a quanto pare – trae ispirazione dal programma di Benedetta Parodi su La7, “Senti chi mangia”. Ecco come funzionerà il format della nuova trasmissione: si tratta di una sorta di gara culinaria, con due chef presenti in studio e due concorrenti che presenteranno e prepareranno i loro menu.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Simona Ventura e il suo “cooking show”: ecco di cosa tratta

Una giuria “d’onore” assaggerà e darà un voto ai piatti che i concorrenti prepareranno. Si tratterà, visto il giorno e l’orario, di un vero e proprio pranzo domenicale. La conduttrice, con la sua simpatia, avrà il compito di intrattenere il pubblico mentre gli aspiranti cuochi prepareranno le loro pietanze.

E’ la prima volta che Simona Ventura si cimenta in un programma di cucina, e c’è curiosità per vedere come se la caverà, ma anche per capire se questa formula avrà successo. Tuttavia, non c’è ancora una data per la messa in onda: si parla, comunque, del mese di aprile. Intanto, i fans della presentatrice avranno la possibilità di rivederla in tv in “Game of Games” di mercoledì 31 marzo, che vedrà il ritorno della showgirl sul piccolo schermo dopo la mancata partecipazione a Sanremo.