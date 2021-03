Cesare Prandelli si è dimesso da allenatore della Fiorentina. La lettera aperta del tecnico: “In me è cresciuta un’ombra”

Stagione nerissima per la Fiorentina: il club viola è in grossa difficoltà in classifica e ora si ritrova a dover cambiare allenatore per la terza volta. Poco fa, infatti, Cesare Prandelli ha rassegnato le sue dimissioni lasciando così un vuoto nella panchina dei toscani.

L’ex tecnico della Nazionale se ne va dopo soli quattro mesi di lavoro in cui, almeno inizialmente, sembrava essere riuscito a risollevare il morale dell’undici fiorentino. Nelle ultime 5 partite però sono arrivate le sconfitte con Udinese, Roma e Milan: unica vittoria la trasferta a Benevento.

I numeri sono impietosi: la viola è al quintultimo posto in condivisione con la neopromossa Spezia ed ha accumulato finora soltanto 29 punti, solo 7 in più del Cagliari terzultimo.

Fiorentina, Prandelli lascia: quasi certo il ritorno di Iachini

La Fiorentina al momento ha ancora sotto contratto Montella e Iachini e, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la panchina viola dovrebbe essere affidata nuovamente al 56enne di Ascoli Piceno.

Iachini era stato esonerato ad inizio stagione, più precisamente a novembre dopo un avvio di stagione con 8 punti in 7 partite, frutto di due vittorie, altrettanti pareggi e tre sconfitte. I colloqui tra il tecnico e la società sono in corso in questi istanti e sembra proprio che le due parti si siano accordate per una “tregua” fino a fine campionato.

Ad ogni modo la dirigenza viola cercherà di centrare la salvezza per poi ricominciare con un nuovo progetto per la prossima stagione. Il nome più gettonato in questo senso è quello di Gennaro Gattuso che ha rotto con De Laurentiis e a fine anno lascerà il Napoli.

Prandelli: “C’è un’ombra in me, potrei smettere per sempre”

Nel frattempo, poco dopo aver rassegnato le sue dimissioni, Cesare Prandelli ha scritto una lettera aperta in cui ha spiegato le sue ragioni e ha confessato di non sentirsi più a suo agio nel mondo del calcio.

“In questo momento della mia vita mi trovo in un assurdo disagio che non mi permette di essere ciò che sono. In questi mesi è cresciuta dentro di me un’ombra che ha cambiato anche il mio modo di vedere le cose. Sono consapevole che la mia carriera di allenatore possa finire qui, ma non ho rimpianti e non voglio averne. Probabilmente questo mondo di cui ho fatto parte per tutta la mia vita, non fa più per me e non mi ci riconosco più“.

Questo uno stralcio delle dichiarazioni dell’ex tecnico della Nazionale che ha voluto anche ringraziare i tifosi della Fiorentina e la dirigenza viola. Il testo integrale della lettera di Prandelli la trovate in questo tweet condiviso dal profilo ufficiale della squadra toscana.