Isola dei Famosi, un’ex gieffina pronta a sbarcare in Honduras. E con lei anche l’ex fidanzato. Le indiscrezioni parlano di nuovi naufraghi

L‘Isola dei Famosi, dopo la prima puntata con grandi ascolti è partita un po’ in sordina. L’Auditel è andato giù un po’ troppo velocemente: leggendo i commenti sui social, sembra che il nuovo cast (almeno per ora) non ha conquistato il pubblico. In più, ci sono state le prime defezioni di personaggi che potenzialmente potevano interessare, come il Visconte o Hakash Kumar, o quali sono usciti subito.

Anche per questo, la produzione starebbe pensando di ravvivare un po’ il cast. Gira voce di un possibile coinvolgimento nel reality di una ex concorrente del Grande Fratello Vip, ultima edizione. Si tratta di Selvaggia Roma, che sarebbe accompagnata dal suo ex fidanzato Francesco Chiofalo.

Isola dei Famosi, arriva una concorrente dal Grande Fratello Vip?

Sarebbe un ingresso in corsa per l’ex coppia, che è stata protagonista a Temptation Island nel 2017 prima di lasciarsi definitivamente al termine del programma. Francesco si è fidanzato con Antonella Fiordelisi, mentre Selvaggia Roma risulta essere single. Ha partecipato lo scorso novembre al GF Vip condotto da Alfonso Signorini, ma è stata eliminata dopo qualche settimana. E ora forse si spalanca l’opportunità dell’Isola dei Famosi.

A far discutere il pubblico sul web è l’atteggiamento di alcuni concorrenti del reality, che sembrano “maldisposti” nei confronti del gioco e desiderosi di lasciare sin dalle prime battute. La produzione, invece, vorrebbe vedere concorrenti motivati e convinti di fare questa esperienza con grinta. Che siano Selvaggia e il suo ex le persone giusta?