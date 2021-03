Akash Kumar è una furia sui social. Dopo l’uscita dall’Isola dei Famosi il modello ha attaccato pesantemente Tommaso Zorzi

Nelle ultime ore il nome di Akash Kumar sta facendo impazzire il web e non solo. Il modello infatti è sulla bocca di tutti dopo che, nella puntata di ieri, ha abbandonato l’Isola dei Famosi lasciandosi alle spalle un mare di polemiche.

L’uscita di scena dal reality ha lasciato tutti con l’amaro in bocca, in primis gli autori e anche Ilary Blasi che lo avevano scelto. Akash fin da subito ha dimostrato di non trovarsi a proprio agio sull’Isola e ha deciso di non collaborare durante la sua avventura a “Parasite Island”, finendo per farsi eliminare al televoto dopo due settimane di lamentele.

La stessa conduttrice, nella puntata di ieri, non le ha mandate a dire al modello: “Abbiamo dato lo spazio a te invece che a qualcun altro che magari l’avrebbe fatta più volentieri. Sicuramente meglio di te”, ha affermato, scatenando un’ovazione in studio e mettendo d’accordo opinionisti e pubblico a casa.

Akash Kumar attacca Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini

Akash Kumar, però, non se ne è stato zitto e buono una volta uscito e ha subito ribattuto alle critiche ricevute, prendendosela soprattutto con gli opinionisti dell’Isola Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

“Sai quante campagne di Vogue ho fatto io? Ho fatto più campagne io nel mondo della moda, che tu dischi su Spotify”. Ha detto l’italo-indiano in una delle sue varie storie pubblicate su Instagram e poi cancellate. E se nei confronti della regina del twerk si è limitato alle parole, per il vincitore del Grande Fratello Vip c’è stato un trattamento “speciale”.

Akash ha infatti pubblicato una chat privata tra di loro che testimonia uno screzio con l’influencer milanese. Lo screenshot è accompagnato da queste parole: “Caro Tommaso Zorzi, sono stato un signore con te, tu mi hai cercato di rovinare, ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. La televisione ha bisogno di persone come te”.

C’è da scommettere che questa storia non andrà a finire così. Ci aspettiamo una pronta risposta dell’opinionista Mediaset: chissà se il tutto non avverrà durante la prossima puntata dell’Isola dei Famosi.