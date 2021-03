Mara Venier, l’indizio sul suo futuro a Domenica In sul possibile addio: “Se non mi cacciano posso rimanere fino a diventare nonna…”

Si parla spesso di un possibile addio di Mara Venier a Domenica In. Una trasmissione che, ormai, la identifica. Eppure si vocifera che questa potrebbe essere l’ultima stagione della presentatrice: si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione e anche di un duro colpo per i telespettatori.

Del resto, è stata la stessa Mara a dire che avrebbe voluto già lasciare la trasmissione per dedicarsi alla famiglia. Eppure, non dovrebbero esserci stravolgimenti imminenti. A quanto pare la Venier non lascerà Domenica In, almeno non adesso.

Mara Venier svela: “Vi dico quando finirà Domenica In”

A confermarlo è stata la conduttrice, che in un’intervista al “Messaggero” ha spiegato di essere molto legata al programma che conduce da anni: “Quando ho detto che volevo lasciare Domenica In facevo sul serio. Però se ci rifletto penso che potrei dire no a tutto, ma non a Domenica In. Sono zia Mara: se non mi cacciano diventerò Nonna Mara”.

Una notizia che solleva i tanti fan della Venier, che hanno ricevuto anche un’altra piacevole sorpresa: Domenica In non finirà a maggio, ma durerà altre quattro settimane. Lo stop, quindi, è previsto a giugno. Inoltre, Mara confessa di aver rifiutato molte proposte di programmi in prima serata per dedicarsi a Domenica In: “Ho condotto la finale dello Zecchino d’Oro, ma è stata un’eccezione. Preferisco fare una sola cosa alla volta: magari ne parleremo in futuro…”, ha concluso la bella e brava presentatrice.