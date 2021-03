Tragedia a Uomini e Donne, scomparso a 46 anni l’ex cavaliere Fabio Donato. Nel dating show aveva trovato l’amore accanto a Lisa Leporati

Tragedia per “Uomini e donne”, la popolare trasmissione di Maria De Filippi. L’ex “cavaliere” del trono over, Fabio Donato, è morto a soli 46 anni. Una notizia terribile ha lasciato sconvolti tutti gli affezionati del “Dating show” di Canale 5. La storia di Fabio aveva appassionato il pubblico, visto che al termine di un lungo corteggiamento aveva trovato l’amore con Lisa Leporati. Dopo l’uscita dalla trasmissione, ormai come coppia, i due hanno fatto perdere le loro tracce, scegliendo di godersi la vita privata lontano dai riflettori televisivi.

Tragedia nel Biellese per la morte di Fabio Donato Saccu: aveva 46 anni https://t.co/z5nQ0hBblB — NewsBiella.it (@newsbiella) March 23, 2021

Uomini e Donne, la tragica morte di Fabio Donato

Perfino i loro profili social erano diventato improvvisamente blindati. Purtroppo, la loro vita privata è stata sconvolta dalla morte di Fabio: l’annuncio è arrivato dalla stessa Lisa, che sul suo profilo Facebook ha scritto: “Dopo un breve periodo, segnato da un male che non perdona, è mancato all’affetto dei suoi cari”. Per Fabio anche il saluto di papà Carlo, della madre e degli affezionati amici: “Fabio è volato in cielo alle ore 9”. L’uomo è deceduto nell’ospedale degli Infermi di Biella.