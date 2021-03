Niente Isola dei Famosi per Selvaggia Roma. I suoi agenti le hanno procurato un contratto per un film. Lei conferma tutto sui social

Selvaggia Roma non parteciperà all’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi. Nei giorni scorsi, infatti, vi avevamo parlato di come gli autori del reality condotto da Ilary Blasi fossero alla ricerca di nuovi naufraghi da inserire nel programma visto che i telespettatori non hanno gradito alcune scelte.

Parliamo di personaggi come Akash Kumar, che hanno davvero lasciato un segno negativo durante le prime puntate. Il modello ha creato solo polemiche e ha abbandonato il reality dopo pochi giorni, ricevendo ampie critiche per il suo comportamento.

Selvaggia era una delle scelte degli autori che però hanno dovuto incassare il “no” dell’ex protagonista di Temptation Island. Il motivo lo hanno spiegato i suoi agenti Lele Mora e Giulio Borgognoni: la ragazza ha già firmato un contratto per un grande film.

Selvaggia Roma conferma tutto sui social

“La stiamo preparando come facciamo sempre quando abbiamo un artista da lanciare”, ha detto Lele Mora in una recente intervista all’ADNKronos. Ed in effetti, da come si vede anche sul profilo Instagram di Selvaggia, la ragazza è sempre più determinata a sfondare nel mondo del cinema.

“Sto studiando per me, per formarmi e fare bene questo film“, ha scritto l’influencer in una delle tante risposte date ai fans su Instagram. L’ex concorrente del GF VIP, dopo aver confermato quanto detto dai suoi agenti, ha aperto una piccola sessione di domande e risposte in cui ha svelato alcuni particolari.

C’è chi le ha chiesto quando uscirà il suo film e chi le ha domandato se la pellicola che girerà sarà relativa alla città di Napoli. Lei non ha voluto (o forse potuto) confermare nulla, ma è stata ben chiara su chi sarebbe l’attore che vorrebbe al suo fianco: “Mi piacerebbe molto recitare con Liam Neeson“.