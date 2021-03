Una scossa di terremoto nel Mar Adriatico ha interessato Bari, Napoli, Roma e Pescara: la scossa, avvenuta poco fa, ha una magnitudo di 5.9.

Attimi di tensione in Italia, quando nel primo pomeriggio di oggi, sabato 27 Marzo 2021, la terra ha preso a tremare.

Scossa di terremoto nel Mar Adriatico: magnitudo di 5.9

Scossa di #terremoto di magnitudo 5.9 con epicentro nel Mar Adriatico.

La scossa ha raggiunto Bari (Puglia), Pescara (Abruzzo), Napoli (Campania) e Roma (Lazio). pic.twitter.com/otRcVlQidz — Maquelloemario (@mariomachille) March 27, 2021

Avrebbe una magnitudo di 5.9 sulla scala Richter ed è stata avvertita dalla popolazione sia italiana che croata.

Parliamo della scossa di terremoto che ha fatto tremare solo poco fa le città di Bari, Pescara, Roma e Napoli e che è stata fortemente percepita dalla popolazione.

Per ora, comunque, non ci sono notizie di morti o feriti.

Sono partite in questo momento i monitoraggi su tutto il territorio, soprattutto quello campano, per cercare di capire se ci sono situazioni o criticità.

Per fortuna, al momento attuale, sembrano non esserci stati danni a persone o a cose, almeno sul suolo italiano.

Secondo quanto riportato da Ansa.it, le scosse sembrano essere state almeno due, di magnitudo e profondità diversa.

Al momento sono i Vigili del Fuoco ad occuparsi dei necessari controlli ma stanno sottolineando grazie anche al loro profilo Twitter che non sono stati ancora riportarti problemi, neanche da chi ha chiamato direttamente il loro numero sempre attivo.

Il terremoto è stato avvertito anche all’Aquila in Abruzzo oltre che in Molise ed in Puglia.

🔴 Forte scossa di #terremoto ML 5.6 registrata alle ore 14:47 nel Mar Adriatico Centrale: avvertita dalla popolazione, al momento NESSUNA segnalazione di danni o richiesta di aiuto è stata ricevuta dalle sale operative dei #vigilidelfuoco #27marzo — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) March 27, 2021

Forte scossa di #Terremoto di magnitudo 5.9 nel Mare Adriatico. Prima stima EMSC pic.twitter.com/ZzvIhcPWsK — Geomagazine.it (@Geomagazineit) March 27, 2021

La nostra stazione sismografica all’Aquila ha rilevato nettamente il terremoto percepito anche da noi #Terremoto pic.twitter.com/4ZdmYEYfhJ — Syst3mL0g0ut (@SL0g0ut) March 27, 2021

Epicentro credo nel Mar Adriatico, io a Napoli ho ballato parecchio sulla sedia, è stata bella forte.#Terremoto pic.twitter.com/OwEMeudmC7 — Carla 🍁 (@ccf_16) March 27, 2021

Seguiremo tutti gli aggiornamenti per voi.