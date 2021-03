Paul Gascoigne: il suo infortunio sembra essere davvero molto più grave del previso. Ecco gli ultimi sviluppi da L’Isola dei Famosi.

Un movimento scomposto durante una delle prove, andato in onda nella giornata di giovedì scorso (25 Marzo). La paura che l’infortunio dell’ex calciatore inglese, per quanto minimizzato all’inizio, potesse essere più grave del previsto era concreta e reale ed oggi, purtroppo, abbiamo avuto la conferma.

Paul Gascoigne, infatti, dovrà allontanarsi dall’Isola dei Famosi: ecco che cosa sappiamo.

Paul Gascoigne: l’infortunio avrà conseguenze sulla sua partecipazione

A quanto pare, secondo quanto riporta FanPage e GossipETV, ormai manca solo l’ufficialità.

Paul Gascoigne potrebbe dire addio alla quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi a causa dell’infortunio occorsogli nei giorni scorsi durante una prova.

L’ex giocatore della Lazio, infatti, avrebbe compiuto un movimento maldestro con il braccio, che gli avrebbe procurato uno strappo.

Stando alle notizie ed alle indiscrezioni rilasciate oggi, comunque, sembrerebbe che le sue condizioni non gli permetteranno di continuare il suo percorso all’Isola dei Famosi.

Di certo Paul non è il primo a “soccombere” ad un infortunio: un altro naufrago, infatti, si è malamente infortunato a pochissimi giorni dall’inizio.

Che l‘Isola dei Famosi fosse un reality show decisamente duro già lo sapevamo: le prove fisiche sommate alle condizioni dei concorrenti (spesso provati sia fisicamente che psicologicamente) rendono il programma veramente difficile da affrontare.

Per questo motivo, dunque, uno dei requisiti per poter rimanere sull’Isola è la perfetta forma fisica.

A quanto pare, adesso, l’ex calciatore britannico non potrà permettersi di continuare la competizione.

L’annuncio ufficiale verrà dato con ogni probabilità nel corso della quinta puntata, che andrà in onda lunedì 29 Marzo da Ilary Blasi (reduce, ormai, da gaffe su gaffe).

Di certo, condurre il famoso programma non è semplice.

Ilary, ormai, ha dimostrato in più occasioni di essere una conduttrice attenta ai suoi concorrenti e che non ha paura di rispondere a tono alle provocazioni.

Per il momento, dunque, sembra che non ci sia soluzione e che, anzi, l’unica possibilità sia quella di far abbandonare l’Isola a Gascoigne.

Paul Gascoigne (di cui il figlio Renan ha parlato in occasione della rivelazione della sua bisessualità), al momento dovrà stare “fermo” per alcune settimane.

Nessuno si sente di poter mettere a rischio la sua incolumità.

Le condizioni di Paul Gascoigne: ecco come sta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

A rendersi conto immediatamente che c’era qualcosa che non andava, dopotutto, era stata proprio lei, Ilary Blasi. Paul, infatti, era sembrato estremamente dolorante dopo l’incidente e la conduttrice aveva chiesto ripetutamente all’inviato sull’isola, Massimiliano Rosolino, informazioni riguardo le condizioni di salute di Gascoigne.

Rosolino aveva risposto in maniera decisamente poco approfondita a tutte le domande: già questo, per i fan e gli spettatori della trasmissione, non era assolutamente un buon segno. Adesso, quindi, sappiamo che le condizione di Paul Gascoigne devono essere decisamente gravi.

Per ora la produzione non ha svelato molto di più: quello che sappiamo, per certo, è che dopo essersi allontanato accompagnato dai medici, Gascoigne non ha fatto ritorno sull’Isola. Secondo Giornalettismo, però, ci potrebbe essere ancora speranza. Seguiremo per voi tutti gli aggiornamenti.