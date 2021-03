Ecco come ha reagito al coming out di suo figlio Paul Gascoigne. Ecco la storia della rivelazione e cosa ne pensa davvero Paul.

Genio e sregolatezza, fuori e dentro il campo.

La vita di Paul Gascoigne è stata decisamente piena di avvenimenti, da quelli più tragici a quelli più assurdi e divertenti.

In un’intervista rilasciata nel 2019 alla TV inglese, il figlio di Paul, Regan, fece coming out pubblicamente, dichiarando di essere bisessuale.

Ecco quale fu la reazione del famoso ex calciatore alla dichiarazione.

Il figlio di Paul Gascoigne ed il coming out in TV

Che Paul Gascoigne fosse un vero e proprio personaggio ve lo avevamo già raccontato qui.

Eclettico, divertente e divertito ma anche tormentato e con una vita difficile alle spalle: l’ex giocatore (ora allenatore) ha veramente tenuto i suoi fan sempre con il fiato sospeso!

La sua partecipazione all’Isola dei Famosi, infatti, ha già lasciato gli spettatori a bocca aperta: chissà se si riprenderà dal brutto incidente!

Ma Paul Gascoigne non è solo sregolatezza ed esuberanza: se conosciamo molto della sua vita intima e dei suoi fantasmi del passato, sappiamo poco della sua vita familiare.

L’ex giocatore della Lazio, infatti, ha diversi figli (alcuni adottati).

Suo figlio Regan, però, è decisamente famoso anche in Gran Bretagna dove lavora come ballerino professionista.

Qualche anno fa, però, i due sono balzati agli onori delle cronache per via del coming out di Regan che dichiarò in TV di essere bisessuale.

Il ragazzo, che al tempo aveva 24 anni, è figlio di Paul e della sua prima moglie, Sheryl: i due sono stati insieme per due anni dal 1996 al 1998.

Regan è un famoso ballerino che ha deciso di chiarire pubblicamente i suoi interessi sentimentali in TV, durante un’intervista.

Per lui, che al tempo era fidanzato seriamente con un uomo, era importante poter parlare liberamente di questo aspetto della sua vita.

La reazione di Paul Gascoigne

Un post condiviso da Regan (@regangascoigne)

“I’ll remember this day for ever. Thank you so much @lorraine and @itv for inviting me on for my first solo interview. Allowing me to talk about my career and sexuality! X”

“Ricorderò questo giorno per sempre. Grazie mille @lorraine e @itv (l’intervistatrice e l’emittente N.d.A) per avermi invitato a fare la prima intervista da solo. Mi avete permesso di parlare della mia carriera e della mia sessualità! Baci”.

Nell’intervista, come riporta GossipeTV, Regan ci ha tenuto anche particolarmente a parlare del rapporto con suo padre Paul.

La reazione dell’ex calciatore, infatti, non avrebbe potuto essere più positiva!

Anche Paul Gascoigne ha affrontato la questione del coming out del figlio in un’intervista rilasciata al Sunday Mirror.

L’allenatore raccontò di aver ricevuto “in anteprima” dal figlio la notizia della rivelazione: Regan avrebbe detto al padre di essere bisessuale la sera prima di andare in TV.

Paul rispose con un messaggio:

“Non importa cosa fai figlio, ti sosterrò al 100%, devi fare ciò che ti rende felice“.

Parole emozionanti, soprattutto se pensiamo ai rapporti non sempre idilliaci che sono trascorsi tra i due in passato.

Il loro rapporto, infatti, è stato messo duramente alla prova per via degli eccessi legati anche all’abuso di sostanze alcoliche di Paul.

Ora, come dice Regan, è tutto superato e tra di loro non ci sono più problemi.

Una dimostrazione di questo sta anche nelle dichiarazioni entusiaste di Paul Gascoigne.

Un post condiviso da Regan (@regangascoigne)

L’ex calciatore ed allenatore, infatti, è decisamente fiero ed orgoglioso di suo figlio e non perde occasione per lodare il suo talento e la sua bravura.

Insomma, una storia davvero a lieto fine: possiamo forse aspettarci di vedere Regan fare una “comparsata” (anche solo in video) sull’Isola più chiacchierata d’Italia?