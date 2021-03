Con una vittoria schiacciante (ben 16 club contro 4), si è decisa oggi la “vincitrice” tra DAZN e Sky. Ecco chi ha i diritti della Serie A

La notizia, rilasciata dalla Gazzetta.it, è di poco fa.

A “vincere” lo scontro per il triennio 2021/2024 è stata l’emittente a pagamento DAZN, che si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3.

Ecco che cosa potremo vedere sui nostri schermi!

Serie A i diritti TV sono di DAZN: ecco cosa trasmetteranno

DAZN ha vinto su Sky e sarà il responsabile dei diritti TV della Serie A per il triennio 2021/2024.

Una notizia che arriva dopo la decisione presa dall’assemblea dei club con un risultato veramente schiacciante.

16 a 4 i voti in favore dell’emittente a pagamento che promette di far vedere “ancora più sport“.

Gli unici club a votare a sfavore sono stati: Crotone, Genoa, Sampdoria e Sassuolo.

Superata Sky, la cui concorrenza non era di certo da sottovalutare e che, al momento, è ancora in trattativa con la Lega Calcio per il pacchetto 2.

I pacchetti 1 e 3, invece, sono stati acquistati da DAZN per una cifra che raggiunge gli 840 milioni di euro a stagione.

Ma che cosa fa parte di questi pacchetti?

il pacchetto 1 : comprende 7 gare a giornata in esclusiva

: comprende 7 gare a giornata in esclusiva il pacchetto 3: comprende 3 gare in co-esclusiva.

Invece il pacchetto 2, al momento ancora in discussione, comprende le altre co-esclusive del pacchetto 3.

Sky ha offerto 70 milioni di euro a stagione ma la trattativa è ancora in corsa ed il prossimo lunedì (29 Marzo) sapremo la decisione.

La reazione sui social

Sui social, nel frattempo, la notizia è rimbalzata tra gli spettatori e gli affezionati che stanno manifestando un deciso dissenso.

Ricordi di mia madre durante le prime partite su #Dazn. “Devi chiamare l’antennista, si blocca sempre!”. Una volta lo chiamò veramente. Lui provò a spiegare. Invano.

Morale della favola: pensate anche agli anziani. — Fausto Mamberti (@faustomamberti) March 26, 2021

#DAZN potrebbe avere i diritti di trasmissione della #SerieA: un anno (anche più) passato fra disguidi e problemi tecnici. Il campionato potrebbe continuare a porte chiuse ancora per molto e seguirlo in queste condizioni non sarà semplice — Andrea Desideri (@andreadesider10) March 26, 2021

La Serie A a #DAZN

La prima giornata verrà trasmessa a giugno 2022. — Il Bomma (@IlBomma) March 26, 2021

A ripensarci bene le partite in kazako non sono poi così male#DAZN — Enobaria (@Currahee_) March 26, 2021

In molti, infatti, lamentano di disservizi e rallentamenti che, sicuramente, rendono difficile la fruizione di una partita in diretta.

Possiamo solo aspettare e vedere come si comporterà l’emittente a fronte di questo nuovo, epocale, cambio di rotta.

Chissà che il loro servizio non dimostri di essere all’altezza della sfida?