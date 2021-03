Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono usciti dal Grande Fratello Vip e già si parla di una partecipazione della coppia a Temptation Island

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono stati la coppia d’eccezione dell’ultima edizione del GF Vip. Usciti dalla casa lo scorso 1 marzo, i due hanno proseguito la loro relazione, che sembra andare avanti anche con i riflettori spenti. L’attrice siciliana ha mollato il suo fidanzato col quale stava insieme da 10 anni, mentre il figlio dell’ex portiere era single. Eppure, si vocifera che la neonata coppia possa partecipare, la prossima estate, a Temptation Island. Il reality a tinte estive di Canale 5.

Una notizia curiosa, visto che la trasmissione è indirizzata a coppie in crisi che vogliono mettersi in discussione resistendo alle “tentazioni” di avvenenti single che li tentano in un villaggio turistico in Sardegna. Inoltre, per Andrea Zenga sarebbe un ritorno, visto che nel 2018 vi partecipò con l’allora fidanzata Alessandra Sgolastra. A chiarire tutto, però, ci pensa proprio Andrea: fermo restano che i provini di Temptation Island stanno iniziando, ciò non vuol dire che sia deciso quali coppie vip parteciperanno.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: il chiarimento su Temptation Island

E il giovane ha precisato a “Turchesando“, trasmissione radiofonica, che lui e la sua compagna non hanno ricevuto offerte per il reality, ma soprattutto che non hanno voglia di parteciparvi. Evidentemente, non ci sono i presupposti. Nessuna crisi. Meglio così. “Ci stiamo vivendo ogni giorno ed è importante – racconta Zenga parlando di Rosalinda – viviamo insieme a casa mia a Milano perché c’è la zona rossa. Stiamo bene nel quotidiano”.

Insomma la pandemia è stata il pretesto per una repentina convivenza, che evidentemente sta andando bene. E del resto Zenga non ha un ricordo piacevole di Temptation Island, visto che segnò l’inizio “della fine” della sua relazione con l’ex fidanzata Alessandra Sgolastra. La coppia partecipò al programma dopo due anni e mezzo che stavano insieme: le cose andarono male, perché la donna si fece tentare dal single Andrea Cerioli. Zenga e la fidanzata addirittura si lasciarono davanti al tipico falò del programma, salvo poi rimettersi insieme nei mesi successivi. Tuttavia, la separazione definitiva arrivò nel 2020.