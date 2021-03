Diletta Leotta, presentazioni ufficiali in famiglia: prove di matrimonio?

Diletta Leotta, presentazioni ufficiali in famiglia: nonostante gli scettici, il grande progetto procede spedito e ci sono novità



Con la Serie A ferma per gli impegni delle varie Nazionali, chi vive di calci ha avuto più tempo per dedicarsi alle sue passioni. E quella di Diletta Leotta ha un nome e un cognome: Can Yaman. Dopo diversi appuntamenti romani, quelli che hanno fatto esplodere uno dei gossip più succosi dell’anno, questa volta la conduttrice Dazn ha deciso di giocare in casa scegliendo un terreno amico.

Diletta e Can infatti stanno passando il weekend a Catania, là dove la Leotta è cresciuta e ha coltivato i suoi sogni prima di trasferirsi a Milano. Anche in questo caso ci sono immagini che parlano chiaro. Come quelle, ‘rubate’ al porto del capoluogo siciliano. O come la gita in biche che lo stesso attore turco ha postato sul suo profilo, anche se i protagonisti della pedalata sono inquadrati di spalle.

Scegliere Catania per passare qualche giorno con il suo nuovo amore, lontano da occhi indiscreti, sembra avere un significato simbolico per Diletta. Perché portarlo nei suoi luoghi significa aprirgli una parte della sua vita. Ma soprattutto è stata l’occasione per fargli conoscere suo padre, che fino ad oggi non aveva mai visto Can. Una specie di presentazione in famiglia che sembra preannunciare novità in vista.

Diletta Leotta e Cam Yaman in Sicilia, i preparativi vanno avanti l0ntano da occhi indiscreti

Da quando è esploso il gossip che mette al centro Diletta e Can sono stati molti gli scettici, quelli che hanno pensato ad una bella storia montata solo perché conveniva ad entrambi. Però già qualche settimana fa erano uscite indiscrezioni su una proposta di fidanzamento a tutti gli effetti da parte di Yaman e ci sarebbe anche una data, nel prossimo agosto. Lei però non ha ancora risposto, o meglio si è presa tempo.

Ma intanto secondo 361magazine, approfittando della gita a Catania la coppia avrebbe fatto un salto nello studio di due noti wedding planner locali. Lei li conosce bene perché avevano organizzato la festa per i suoi 28 anni, nell’estate del 2019. Toccherà di nuovo a loro occuparsi anche delle nozze e soprattutto Can e Diletta diranno sì sotto il sole della sua Sicilia? Per ora nessuna conferma, ma i fan stanno già sognando