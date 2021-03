A live non è la d’Urso, la mamma di Fabrizio Corona, Gabriella ha deciso di prendere parola e raccontare la sua verità.

Quando questo post è comparso sull’account ufficiale del re dei paparazzi il pubblico dei social ha compreso che la signora Gabriella avrebbe raccontato la sua verità e difeso il suo figlio davanti al pubblico italiano dei salotti televisivi Mediaset.

Non è facile essere la mamma di Fabrizio Corona. Purtroppo visto tutto quello che è successo e che continua a succedere nella vita della famiglia Corona non è assolutamente semplice anche solo parlarne con il cuore di mamma.

Questa sera la mamma del più discusso signore dei gossip ha deciso di parlare a tu per tu, da mamma a mamma, con la conduttrice partenopea Barbara d’Urso. “Mi interessa solamente parlare della realtà, di una mamma e di questo figlio” dice la conduttrice di Live non è la d’Urso.

La mamma di Fabrizio Corona difende il figlio dalla d’Urso

“E’ stato giudicato in questo modo. Deve tornare in carcere. Non voglio andare contro i giudici, voglio difendere mio figlio. Ha una patologia severissima confermata dall’ospedale. Mio figlio ha una sindrome bipolare con borderline” dice la donna in evidente stato emotivo importante.

La donna ha ribadito che pur nella teatralità della scena che hanno vissuto quando Fabrizio è stato arrestato si è compresa quella che è la sua malattia. Mamma Gabriella ha portato con sé addirittura la diagnosi, a dimostrazione della malattia grave del proprio bambino. Gabriella ha fatto poi riferimento all’attuale Ministro della Giustizia ed alle sue dichiarazioni in merito al carcere ed al modello rieducativo del carcere proprio per sottolineare quanto sia necessaria una cura concreta della malattia del proprio figlio.

“Fabrizio non è stabile. Il giorno prima che lo dimettessero era andato fuori di testa completamente. L’indomani era un agnellino indifeso. Questa secondo i medici è stabilità? Ha un vuoto dentro molto profondo tipico della personalità narcisistica e del borderline” dichiara mamma Gabriella che ha poi fatto un appello importante ai giudici dicendo che c’è la possibilità che Fabrizio Corona in questo modo muoia.

La donna ha raccontato del dolore provato per il modo in cui il figlio la trattava a causa della sua malattia ed anche dello stare male del ragazzo, del suo sentirsi distrutto. “Ho avuto modo di parlare con il suo psicoterapeuta che è molto addolorato. Hanno buttato tutto al vento” dice la mamma di Fabrizio Corona fra le lacrime.

“Siccome i giudici non vogliono sentirmi o vedermi io chiedo al Ministro che intervenga. Se muore lo devono avere sulla coscienza” urla con dolore la donna. Gabriella ha confermato che Fabrizio ha una forte ossessione per i soldi ormai radicata siccome “per lui i soldi sono il valore che lui si dà siccome ha il vuoto dentro”.

L’appello di Barbara d’Urso a Fabrizio Corona

La bella conduttrice partenopea ha deciso di prendere la parola in conclusione proprio per lanciare un appello al nuovamente detenuto Fabrizio Corona. Parole inaspettate visti i trascorsi che avevano avuto e che li avevano spesso posti l’uno contro l’altra.

“Io so che hai voluto tu fortemente che tua mamma fosse qua – dice Barbara d’Urso – Io spero che tu riesca a trovare una soluzione e possa essere curato. Non sta a me dire dove ma tu devi essere curato e so che devi essere curato. Smetti di fare lo sciopero della fama perché in questo momento faccia innervosire e tua madre a soffrire. Non lo fare perché c’è chi sta lottando all’esterno per te”.