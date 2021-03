Madonna diventa di nuovo Madame X, come il suo alter ego che l’aveva accompagnata nel tour di due anni fa. Cosa sta preparando?

Il suo ultimo tour mondiale è stato due anni fa, prima che la pandemia stravolgesse tutti e cambiasse i programmi. Così da tempo anche Madonna è ferma ai box ma in realtà non ha perso la sua voglia di provocare e di apparire sensuale a dispetto delle 62 primavere. E oggi ancora una volta lo ha voluto dimostrare rispolverando il lato sensuale e provocatorio della sua personalità.

Icona di bellezza e di stile, Madonna nel 2019 aveva inventato un suol alter ego e l’aveva ribattezzato Madame X, il lato oscuro e provocatorio della sua personalità. Ora torna a mostrarlo con una serie di immagini che lasciano poco spazio all’immaginazione. Vestita con un reggiseno con spalline, biancheria intima di pizzo e un cappello da motociclista, lady Ciccone rispolvera la sua anima fetish. Poi accompagna la foto con un post: “E ora per un momento di riflessione personale ………….. Madame X”.

Dopo l’incidente che aveva stoppato il suol tour nel marzo dello scorso anno, ancora prima della pandemia, quando si era seriamente fatta male al ginocchio, Madonna sembra in grande forma: “Felice di poter entrare nei miei costumi dopo 10 mesi con stampelle, interventi chirurgici e una miriade di altre sfide fisiche”, aveva scritto. E ora questa foto che ha ricevuto migliaia di like e commenti.

Madonna nella bufera per una foto: quello che ha rubato per lanciare un album è incredibile

Ma c’è un’altra immagine che in queste ore sta facendo davvero discutere di Madonna, semplicemente perché non è sua. O meglio, la faccia è la sua ma il corpo no. Così sui social è nata una polemica che l’ha messa in cattiva luce.

Tutto è successo cinque anni fa, ma allora non se n’era accorto nessuno. Oggi però, visto che ormai sul web c’è di tutto e tutto rimane in memoria, qualcuno ha notato un particolare. Troppo magro e tonico quel copro per appartenere a Madonna e infatti non era lei. Per promuovere l’album ‘Rebel Heart‘ ha semplicemente appiccicato la sua faccia al fisico di Amelia Goldie, 28enne scrittrice e fotografa australiana.

Lei adesso l’ha smascherata sui social, compreso TikTok, e si lamenta: “Ho provato a contattare il suo team tramite Instagram due volte, ma senza risposta. Ci sarebbe sicuramente da ridere e da esserne lusingata, ma vorrei anche essere accreditata. Se hai intenzione di utilizzare il corpo di qualcun altro come tuo, meriti di essere menzionata. Ma non porto rancore”. Quello no, ma intanto la figuraccia è mondiale.