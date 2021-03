Fai parte anche tu dei segni che amano viaggiare più di tutto? Scopriamo insieme la classifica dei segni con lo zaino sempre in spalla!

Sanno “navigare” tranquillamente tra aeroporti, file interminabili di fronte ai traghetti e riescono sempre a scovare l’offerta migliore per partire in pochi minuti.

Di chi parliamo?

Ma dei segni che sono in assoluto dei veri e propri viaggiatori! Non riescono a stare tranquilli a casa e non si considerano felici se non quando hanno messo tutti i loro vestiti in uno zaino.

Scopri se sei anche tu un viaggiatore o se, in classifica, ci sono segni molto più in alto di te.

I segni che amano viaggiare: ecco la classifica

A chi non piace viaggiare?

Anche se ci sono persone che sono perfettamente felici e contente dove sono, quasi nessuno rinuncerebbe all’idea di una bella vacanza, vero?

Bene, pensa invece che esistono persone che non possono fare a meno di viaggiare e che hanno un fitto calendario di città da visitare!

Se pensi anche tu di essere uno dei segni che amano di più girare il mondo, immergersi nelle altre culture e conoscere ed esplorare nuovi luoghi, abbiamo stilato la classifica dei cinque segni zodiacali perfetta per te.

Abbiamo già scoperto, infatti, moltissimi aspetti dei segni zodiacali grazie all’oroscopo! Ci sono quelli che non riescono veramente a sopportare la quarantena e quelli che, invece, sono dei veri e propri mammoni.

Oltre ai segni zodiacali bravi in cucina e quelli con il pollice verde, però, esistono dei segni che non possono proprio fare a meno di viaggiare.

Scopriamo insieme quali sono in modo da riconoscere al volo i migliori… compagni di viaggio!

Scorpione: quinto posto

Appena sarà possibile viaggiare di nuovo, sappiamo bene che lo Scorpione comprerà il primo biglietto disponibile e partirà!

Il loro spirito, indomito e libero, infatti, non vede decisamente l’ora di raggiungere un luogo esotico.

Viaggiare con uno Scorpione vuol dire avere vicino un compagno che non ha veramente paura di niente, determinato a vivere avventure e senza tirarsi mai indietro.

Sono contenti di avere compagnia ma viaggiano benissimo anche da soli!

Ariete: quarto posto

Al quarto posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Ariete.

Questo segno, infatti, adora viaggiare e trasforma ogni piccola gita in un vero e proprio avvenimento.

Attentissimi a non perdersi nulla delle esperienze che i luoghi hanno da offrire, i nati sotto il segno dell’Ariete sono dei veri e propri “esploratori“.

Con loro vi farete sicuramente una cultura!

Leone: terzo posto

Anche il Leone è uno dei segni con i quali viaggiare è un’esperienza meravigliosa.

Abituati come sono a voler trovarsi sempre al centro delle attenzioni, infatti, i nati sotto questo segno sono bravissimi ad individuare i luoghi migliori e… trascinarvi insieme a loro!

Con il Leone il divertimento, in viaggio, è assicurato: sono sempre pronti a fare nuove esperienze ed a lasciarsi andare, sono i compagni perfetti per divertirsi al massimo (senza rimpianti).

Sagittario: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica dei segni che amano viaggiare, troviamo tutti i nati sotto il segno del Sagittario.

Questo segno, infatti, è uno di quelli che più di tutti adora trovarsi… on the road!

Per loro ogni occasione è buona per imparare qualcosa di nuovo e trovano motivi di stupore e felicità ovunque.

Insomma, con il Sagittario non conta la meta ma il viaggio!

Toro: primo posto nella classifica dei segni che amano viaggiare

Fate posto al Toro, deve posare le sue cartine, mappe, guide utili per la città, borracce e souvenir!

I nati sotto questo segno, infatti, sono dei veri e propri viaggiatori sempre pronti all’avventura ed organizzatissimi.

Eh sì, anche se spesso imputiamo al Toro una certa disorganizzazione, quando si parla di sentimenti e di vita in comune, tutta la sua dabbenaggine sparisce quando parliamo di viaggi!

Il Toro adora trovarsi in giro per il mondo, è curioso di conoscere la vita degli altri e si comporta come un vero e proprio turista scafato.

Insomma, è il compagno di viaggio migliore che potreste immaginare!