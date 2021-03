Hai mai pensato a come reagiscono gli altri alla quarantena? Scopriamo insieme la classifica dei cinque segni che soffrono di più la quarantena in modo da capire… come stanno gli altri!

Lo sappiamo, lo sappiamo: stare chiusi in casa senza poter prendere neanche un caffè al bar con un amico non è di certo il sogno di nessuno.

Se questa situazione, poi, va avanti a “singhiozzo” da più di un anno con chiusure e riaperture, diventa veramente difficile affrontarla con un sorriso.

Scopriamo insieme quali sono i cinque segni che proprio detestano stare in quarantena e non si sono ancora rassegnati alle regole dei vari DPCM.

Ecco la classifica!

I segni che soffrono la quarantena: ecco la classifica

La quarantena, ordinata dai DPCM o precauzionale se siete entrati in contatto con qualcuno di positivo, non è mai divertente, ovviamente.

Gli effetti psicologici della pandemia di Covid-19, ad ormai più di un anno dalla sua esplosione, sono stati decisamente duri per tutti.

In molti sentiamo la mancanza di poter compiere gesti quotidiani e normali, come abbracciare qualcuno o stringergli la mano, fare una vacanza con gli amici o con il nostro compagno od anche solo una semplice passeggiata.

Le restrizioni, che ci impediscono anche di fare feste in luoghi chiusi o di vederci con persone diverse dal nostro nucleo familiare, hanno davvero pesato e continuano a pesare sulla nostra psiche.

Ma c’è qualcuno che “soffre” più degli altri? Con ogni probabilità possiamo individuare, grazie all’oroscopo, un certo numero di segni zodiacali, abituati a essere estremamente socievoli e a vivere insieme agli altri che stanno veramente soffrendo la quarantena.

Dopotutto abbiamo già scoperto quali sono i segni più mammoni e quelli più infedeli, oltre che quelli più infantili ed imbranati.

Insomma, l’oroscopo può dirci veramente molto degli altri!

Scopriamo insieme le prime cinque posizioni della classifica dei segni che soffrono la quarantena.

Gemelli: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica troviamo i Gemelli.

Questo segno, infatti, sta faticando molto a rimanere in quarantena! La loro “dualità“, infatti, spesso si esprime con la necessità di uscire e di “cambiare aria“.

I Gemelli, infatti, hanno decisamente bisogno di “sfogarsi” cambiando bruscamente rotta: magari vogliono cambiare città, circolo di amici o semplicemente il bar dove prendono il caffè la mattina.

Questo ultimo periodo sta mettendo decisamente a dura prova la loro indipendenza: fate attenzione ai segnali di cedimento e offrite loro supporto!

Pesci: quarto posto

I Pesci sono uno dei segni più socievoli ed amichevoli di tutto lo zodiaco: non è una sorpresa, quindi, scoprire che stiano vivendo la quarantena con molta difficoltà!

Cercano sempre di guardare al lato positivo delle questioni e sono abituati a vivere in un mondo di fantasia.

Proprio per questo motivo, però, stanno iniziando a sperimentare dei “brutti scherzi” da parte della loro mente.

Più di tutto, i Pesci vorrebbero poter uscire e “vivere” a pieno le “fantasie” di socialità e felicità che immaginano quotidianamente.

Sagittario: terzo posto

Anche il Sagittario è uno dei segni che ama passare il tempo in compagnia e che, da solo, si chiude in sé stesso e finisce per deprimersi.

Per loro, infatti, la possibilità di uscire con gli altri è fondamentale per poter vivere bene!

In questo periodo particolare, i nati sotto il segno del Sagittario si sono sicuramente affidati moltissimo all’arte: musica, film, libri.

Per loro, però, sta arrivando davvero un momento di rottura: hanno bisogno di conversare con qualcuno che sia umano!

Bilancia: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno della Bilancia.

La Bilancia sta decisamente faticando a stare in quarantena: per loro, il rapporto con gli altri, è tutto!

Dopo le prime videochiamate di gruppo (e conseguenti post sui social), i nati sotto il segno della Bilancia hanno iniziato a dare i primi segni di cedimento.

Ecco qualche “scappatella” per fare aperitivi con gli amici o vedere i propri cari: insomma, un po’ come fanno tutti!

L’unico problema è che la Bilancia non riesce proprio a staccarsi dagli altri e passare qualche tempo da sola. La quarantena, per loro, rappresenta un vero e proprio incubo!

Leone: primo posto nella classifica dei segni che soffrono di più la quarantena

Al primo posto troviamo proprio tutti i nati sotto il segno del Leone; questo segno, infatti, non sta assolutamente vivendo bene la quarantena!

Esattamente come se fossero dei veri e propri leoni in gabbia, i nati sotto il segno del Leone si “aggirano” per casa loro senza sapere bene cosa fare.

Abituati ad essere i protagonisti del loro gruppo di amici e i re della palestra, i nati sotto il segno del Leone stanno faticando molto ad affrontare la quarantena.

Per loro il rapporto con gli altri è fondamentale per riuscire a sentirsi tranquilli e rilassati.

Il Leone, infatti, spesso ha molte vicende affettive e sentimentali “in sospeso” alle quali preferisce non pensare. Ecco quindi che, quando manca il rapporto con gli altri che lo distrae e gratifica, il periodo di quarantena diventa un vero e proprio pozzo nero.