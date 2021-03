Hai mai avuto a che fare con un vero e proprio “bambinone”? Scopriamo insieme quali sono i segni più infantili dello zodiaco in modo da evitarli (quando serve).

Hai anche tu un amico che fa i capricci quando qualcosa non va come vorrebbe lui? Oppure ti è capitato di conoscere un possibile fidanzato che strillava come un’aquila quando non gli concedevi quello che voleva?

Bene, potrebbe trattarsi di un caso di “infantilismo” acuto e ci sono alcuni segni zodiacali che ne soffrono in maniera cronica!

Scopriamo insieme la classifica, in modo da… tenerci alla larga (se serve).

Segni più infantili dello zodiaco: ecco le prime cinque posizioni

Hai un fidanzato che batte i piedi per terra quando la squadra di calcio perde la partita oppure un amico che non ti parla perché non hai messo like al suo ultimo post di Instagram?

Bene, allora potresti conoscere uno dei segni più infantili di tutto lo zodiaco: ci avevi mai pensato?

Ovviamente questa “condizione” potrebbe applicarsi anche a te ed al tuo modo di fare senza che tu te ne renda conto.

Ecco perché, quindi, conoscere e leggere la classifica dei segni “bambinoni” è assolutamente importante: devi sapere a cosa vai incontro!

L’oroscopo ci ha già fornito molte indicazioni riguardo i tratti caratteriali dei segni zodiacali: ci sono quelli più pettegoli e quelli più imbranati, così come anche quelli più furbi di tutti.

Insomma, grazie alla data di nascita di qualcuno possiamo, bene o male, indovinare qualcosa sul suo carattere!

Oggi scopriamo quali sono in assoluto i cinque segni più infantili di tutto lo zodiaco: pronto a scoprire se… ci sei anche tu?

Capricorno: quinto posto

Vi sembrerà strano trovare il Capricorno, uno dei segni con i piedi per terra e più seri di tutto lo zodiaco, nella parte alta di questa classifica.

Eppure questo segno di terra è proprio uno dei più “bambinoni” di tutto lo zodiaco!

Abituato com’è a ricercare indipendenza e serietà, il Capricorno adora essere accudito quando nessuno lo vede.

Non si tratta di cucinargli e lavargli i piatti ma di coccolarlo e passare del tempo con lui semplicemente a… giocare!

Sotto sotto, tutti i Capricorno sono dei veri bambini.

Cancro: quarto posto

Al quarto posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Cancro. Questo segno, infatti, è uno dei più infantili di tutto lo zodiaco!

Capricci, sbalzi d’umore, lacrima facile, sensazione di non sapere mai cosa stia succedendo: la vita del Cancro sembra proprio essere quella di un bambino!

Se hai a che fare con un nato sotto il segno del Cancro ti consigliamo di armarti di tanta pazienza ma non preoccuparti. Con loro il divertimento (e la tenerezza) sembrano infiniti!

Bilancia: terzo posto

Anche la Bilancia è uno dei segni più infantili di tutto lo zodiaco. Il motivo? Semplicemente il fatto che, a volte, sembrano non essere… mai cresciuti!

Tutti i nati sotto il segno della Bilancia tendono sempre ad esagerare.

Che si tratti di una risata, del divertimento o di un sentimento di rabbia ed invidia, potete star tranquilli che la Bilancia lo porterà ai massimi estremi. Insomma, con loro è sempre tutto da zero a cento e gestiscono le loro emozioni… proprio come dei bambini!

Gemelli: secondo posto

I nati sotto il segno dei Gemelli sono al secondo posto della nostra classifica: dei veri bambinoni!

Purtroppo, però, questo spesso si traduce in persone che faticano nei rapporti con gli altri.

I Gemelli, infatti, spesso prendono decisioni irrazionali di cui si pentono; fanno sempre in modo di non subire conseguenze in base alle proprie azioni e scaricano sugli altri il peso e la responsabilità, senza mai farsi carico di niente.

Sono veramente difficili (ma anche molto divertenti!).

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni più infantili

Al primo posto troviamo loro, tutti i nati sotto il segno del Sagittario!

Allegri, sempre pronti a divertirsi ed a giocare, incapaci di prendere una discussione sul serio e mai preoccupati del futuro.

Per quanto i loro tratti caratteriali siano assolutamente fantastici, a volte avere a che fare con un Sagittario può diventare molto difficile.

Spesso fare una discussione seria è completamente impossibile e non hanno idea di che cosa vuol dire assumersi delle responsabilità.

Insomma, il loro essere dei bambinoni è una vera e propria arma a doppio taglio!