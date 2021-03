Che sia una delle cantanti italiane più famose, con record incredibili alle spalle, è assodato. Conosciamo meglio Iva Zanicchi tra musica e politica.

È la cantante donna ad aver vinto più edizioni del Festival di Sanremo (ben 3 volte, nel 1967, 1969 e 1974). È stata la prima cantate italiana a “raggiungere” i newyorchesi di Madison Square Garden insieme all’amico Gianni Morandi, con un concerto nel 1973.

Ha attraversato l’Unione Sovietica nel 1981 per prima, cantando in tour, è l’unica italiana ad aver superato il milione di copie vendute in Argentina ed ha “regnato” sul tempio della lirica (il Teatro Regio di Parma) con la prima performance di musica leggera. Di chi stiamo parlando?

Ma di Iva Zanicchi, leggendaria cantante italiana soprannominata l’Aquila di Ligonchio, oggi personaggio televisivo e opinionista temutissima.

Iva Zanicchi all’Isola dei Famosi e a Stasera tutto è possibile

Potremo vedere Iva Zanicchi nella puntata di Stasera tutto è possibile che andrà in onda questo martedì 23 Marzo. Accanto a lei ci saranno numerosi altri personaggi come Ema Stokholma, Melissa Satta (che aveva parlato qui della sua separazione con Boateng) e Ciro Giustiniani.

La famosissima cantante si cimenterà in tutte le prove della serata conclusiva del programma condotto da Stefano De Martino. Il tema della puntata di stasera è Sanremo: chi meglio di lei, che lo ha vinto tre volte, saprà affrontare le sfide?

Al momento Iva è occupatissima come opinionista a L’Isola dei Famosi, accanto a Tommaso Zorzi (Sempre al centro delle polemiche) ed Elettra Lamborghini (che, ultimamente, ha dovuto subire un “punturone” decisamente spaventoso).

Come ha dichiarato a IlrestodelCarlino, però, la famosa cantante si sta decisamente divertendo:

“Mi sto divertendo molto. Spero che il pubblico da casa possa trascorrere con noi, qualche ora spensierata, visto che ne abbiamo tutti tanto bisogno. Tanti anni fa, mi chiedevano spesso di andare sull’ isola come naufraga. Ho sempre rifiutato perché non tollero i mosquitos e ho paura dell’acqua. Ci sarei andata solo per mettermi un po’ a dieta. Ma fare l’opinionista qui è uno spasso“.

Insomma, in questo momento sembra che la protagonista più amata dei programmi a cui partecipa sia proprio lei. Di certo il suo umorismo spigliato e il suo candore sono elementi fondamentali che hanno permesso al pubblico di amare il suo personaggio. Come si comporterà stasera nel programma di Stefano De Martino?

Iva Zanicchi, la perdita del fratello e il Covid-19

“Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio“. Con queste parole, condivise pubblicamente su Instagram grazie ad un post, Iva Zanicchi ha salutato il fratello, Antonio, vittima del Covid-19.

Lo aveva ricordato che durante una puntata dell’Isola dei Famosi, quando aveva deciso di affrontare pubblicamente Daniela Martani.

Daniela Martani (già protagonista di una lite con la scrittrice Vera Gemma) è infatti una no-vax dichiarata. Per Iva, reduce dalla perdita del fratello, il suo atteggiamento nei confronti del vaccino è semplicemente non accettabile.

Iva, infatti, aveva contratto il Coronavirus all’inizio di Novembre 2020: nonostante avesse faticato a riprendersi, per lei non era stato difficile uscire dall’ospedale.

Il fratello Antonio invece, purtroppo, non ce l’ha fatta.

Ecco perché, dunque, la famosa cantante è decisamente “sul piede di guerra” per quanto riguarda chiunque provi ad esprimersi sul Covid-19. Cosa succederà nelle prossime puntate de L’isola dei famosi?

Il patrimonio di Iva Zanicchi: lo stipendio da deputata

Eh sì, perché oltre alla carriera da musicista, per Iva Zanicchi c’è stata anche quella da deputata. Dopo aver iniziato la sua carriera europea nel 1999 con Forza Italia, quando non raggiunse il numero di preferenze necessarie ad entrate in parlamento, Iva Zanicchi si è candidata di nuovo nel 2004.

Il 2008 è l’anno che la vede entrare nel Parlamento europeo con sede a Strasburgo dove partecipa a quasi la metà delle 43 sedute plenarie. I suoi numerosi impegni contrattuali, infatti, le impediscono di partecipare più assiduamente alle riunioni.

Tra il 2009 ed il 2014 Iva Zanicchi è stata eletta anche vicepresidente della Commissione Sviluppo del Parlamento Europeo ed ha totalizzato quasi il 97% delle presenze in aula. Nel 2014 con quasi 30.000 preferenze non riesce nuovamente a raggiungere il posizionamento necessario per l’elezione e decide quindi di abbandonare la politica.

Negli anni, comunque, in molti l’hanno criticata per lo stipendio decisamente alto che percepiva in quanto deputato. Si partiva da un minimo di 6.000 euro al mese, incrementato poi con vari rimborsi e surplus per i collaboratori che l’aiutavano al momento.