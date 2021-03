Le stories di Tommaso Zorzi hanno fatto davvero infuriare i fan ma lui non ci sta: ecco che cosa è successo e come ha risposto Tommaso.

Chi lo ha detto che chi partecipa al Grande Fratello poi scompare in una nuvoletta?

Tommaso Zorzi, ormai, sta facendo vedere a tutti che il suo talento e la sua presa sul pubblico non sono solo il frutto di una fortuita coincidenza.

Le sue ultime stories su Instagram, però, oggi hanno scatenato un vero polverone tanto che Tommaso ha dovuto rispondere ai fan.

Ecco cosa possiamo aspettarci dal vincitore del Grande Fratello VIP, opinionista, conduttore ed ormai anche ospite preferito da Maurizio Costanzo.

Le stories di Tommaso Zorzi scatenano la polemica, lui commenta “C***o, lo spoiler!”

Che dovesse sbarcare online come conduttore era, ormai, quasi assodato.

Tommaso Zorzi, idolo delle folle di Twitter ed Instagram, vincitore del Grande Fratello VIP ed anche duramente criticato ad ogni passo che fa, si conferma come personaggio social e televisivo dell’anno.

Certo, l’anno è appena iniziato ma sono in molti a scommettere che nel futuro del famoso influencer si nascondono altri grandi successi!

Con una serie di stories condivise su Instagram (e subito oggetto di una vera e propria miriade di commenti), Tommaso ha infatti deciso di svelare ai suoi fan il suo ultimo traguardo.

Si tratta di un format online che condurrà proprio lui e che vedrà intervenire come ospiti proprio due suoi ex compagni che “vivevano” con lui nella Casa più spiata d’Italia.

Come al solito, però, le critiche non hanno tardato ad arrivare!

“Ragazzi ovviamente è già scoppiata una minipolemica, però, per placarla subito… come sapete io sto lavorando sul nuovo format dell’Isola e avrò questi ragazzi come ospiti, quindi stiamo facendo un meeting, con gli autori, di lavoro. Quindi… vi ringrazio per la polemica ma no”.

La polemica, infatti, è scaturita dalla prima foto postata da Tommaso dove si vedevano in sottofondo i quattro “protagonisti” ed ospiti del suo programma online.

Anche se erano distanziati e con la mascherina, i commenti non hanno tardato a farsi sentire.

Tommaso, quindi, ha deciso di mettere subito in chiaro la situazione e di spiegare che il suo “appuntamento” con altre quattro persone era solo di lavoro.

Asciutto, mordace e chiaro come sempre.

Nelle stories successive, Tommaso Zorzi ha deciso di mettere subito chi lo critica al suo posto!

“Sì, comunque io se non avessi avuto la coscienza a posto avrei anche avuto l’opzione di non pubblicare niente e di fare finta di nulla quindi se ho pubblicato, se vi ho voluto far vedere dove sono è perché ho i permessi per poterlo fare se no sarei completamente cretino“.

Insomma, un ottimo modo per evidenziare la cattiveria e la sciocchezza di chi lo attacca ed anche per accendere i riflettori sul nuovo programma!

A quanto pare, quindi, Tommaso Zorzi condurrà da solo uno show: una bella notizia per lui e per tutti i suoi fan!

Maurizio Costanzo su Tommaso: “Sono stupito, è un fenomeno”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

La consacrazione, se mai ce ne fosse ancora bisogno, è arrivata anche da parte di Maurizio Costanzo.

Oggi il famoso conduttore ha avuto come ospite Tommaso Zorzi in diretta su Radio 105.

La mole di messaggi a sostegno di Tommaso (ma anche a critica, visti i precedenti), hanno decisamente sorpreso il famoso conduttore. “Sono anni che faccio questo mestiere e tutti questi messaggi insieme per un ospite non li ho mai avuti! […]Sono stupito […] É un fenomeno mediatico“.

Ma Maurizio Costanzo ha deciso di rilanciare ancora, chiedendo a Tommaso un favore speciale: “Tommaso, posso chiederti una cortesia? Diamoci un appuntamento anche per la settimana prossima“.

Insomma, se addirittura uno dei più grandi conduttori della televisione italiana ha riconosciuto in Tommaso Zorzi uno dei personaggi da tenersi stretto, evidentemente il vincitore del GF VIP sta facendo tutto giusto.

Prossimamente, quindi, possiamo aspettarci di trovarlo in TV, su Internet ed in radio: insomma, una copertura a tutto tondo!

I fan di Tommaso saranno decisamente contenti mentre i suoi detrattori… probabilmente creeranno altre polemiche utilissime per lui.

Proprio come ha detto Maurizio Costanzo e noi non possiamo che dargli ragione: Tommaso Zorzi è un vero e proprio fenomeno mediatico!