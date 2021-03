Sabrina Ferilli denuncia la sua insofferenza: “Sono depressa, non va bene”

Sabrina Ferilli denuncia la sua insofferenza alla situazione attuale: “Sono depressa, non va bene. La vita umana al primo posto”

Tutto pronto per il ritorno di Sabrina Ferilli in tv con una fiction questa volta tutta nuova. In prima serata su Canale 5, l’attrice romana sarà la protagonista insieme ad Ettore Bassi di ‘Svegliati amore mio‘. Una prova importante e anche molto sentita che tocca un tema delicato come quello della malattia e della lotta di una famiglia per la salvezza della figlia.

Sabrina sarà madre e moglie, interpretando nuovamente un ruolo drammatico che sembra essere diventato un po’ il suo nuovo marchio di fabbrica in questa fase della carriera, tra personaggi forti e denuncia sociale. Un ruolo che ha sempre avuto nella vita privata per formazione e per passione. E ora si ritrova anche a impersonarlo sul piccolo schermo, convinta di quello che sta facendo.

Un po’ meno convinta, come ha confessato al ‘Corriere della Sera’, è della situazione che sta vivendo l’Italia da un anno a questa parte, sempre in piena emergenza. Prendendo spunto dalla sua fiction, la Ferilli ricorda che la vita umana deve essere sempre messa al primo posto. Per questo la pandemia la sta provando: “Sono depressa, non riesco a essere molto ottimista, anche perché tra zone gialle, arancioni, rosse… non ce se capisce più niente. Si diceva Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, e invece ci ritroviamo con i tuoi pure a Pasqua”.

Sabrina Ferilli vittima di un perfido scherzo in tv, ma la sua è un’amicizia fortissima

Svegliati amore mio, la nuova fiction con Sabrina Ferilli segnerà il suo ritorno in tv. In realtà però l’abbiamo già vista sabato scorso, 20 marzo, ospite nella prima puntata del ‘Serale’ di Amici 2021. In realtà però si è trattato di un perfido scherzo da parte dell’amica Maria De Filippi come abbiamo scoperto tutti dopo.

Queen Mary le ha fatto credere che avrebbe dovuto scegliere un giudice del talent ed eliminarlo per prendere il suo post. Un compito durissimo che l’ha messa in difficoltà e imbarazzo, almeno fino a quando non ha scoperto l’amara verità. In realtà era solo uno scherzo, crudele ma divertente: “Tu non sei normale”, ha detto arrabbiata la Ferilli, infuriata anche davanti alle risate dell’amica. Poi però hanno fatto subito pace, perché il loro è un rapporto solidissimo da anni.