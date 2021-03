Zaniolo e Chiara Nasti sono inseparabili. La loro relazione va avanti a gonfie vele, anche se oggi la napoletana l’ha combinata grossa

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo, una storia che procede a gonfie vele. I due ragazzi sono davvero innamoratissimi e da quando hanno ufficializzato la loro relazione continuano a mostrarsi insieme sui social e a riempire le loro stories di gesti romantici uno per l’altro.

A cominciare, ad esempio, dal tatuaggio a forma di cuore che i due si sono voluti regalare per celebrare l’inizio della loro love story. Oppure le unghie rosa della bella influencer con il numero 22, quello della maglia del suo campione del cuore, mostrate proprio oggi su Instagram.

I due, complice la pandemia ed il lungo infortunio del calciatore, fanno ormai coppia fissa nell’appartamento di Nicolò, dove Chiara si è praticamente trasferita quasi a tempo pieno. Nel frattempo il centrocampista giallorosso è vicino al rientro in campo: tra qualche giorno ci sarà l’ultima visita di controllo, poi un test con la Primavera prima di tornare a disposizione di Fonseca.

Questo sempre se prima non succeda qualche altro spiacevole episodio. Oggi, ad esempio, la Nasti stava davvero per combinarla grossa. Cosa è successo tra i due?

Chiara Nasti cucina per Zaniolo: il risultato non è dei migliori

Oggi la bella influencer aveva deciso di cucinare per la sua dolce metà ma, evidentemente, tra le sue doti non c’è quella di essere portata per i fornelli. Secondo quanto lei stessa ha raccontato nella sua ultima diretta il piatto che avrebbe voluto preparare era il riso con le zucchine, ma, stanca di attendere per la lunga cottura, ha deciso di metterlo nella padella ancora crudo.

“Nicolò è nella stanza accanto – ha detto ridendo – L’ho quasi avvelenato”. E anche per quel che riguarda il dessert non è andata meglio: Zaniolo ha infatti condiviso la foto di una torta preparata sempre da Chiara e, prendendola in giro, ha invitato i suoi followers a contattarla per ricetta ed eventuali ordini.

Insomma, se Nicolò è così tanto innamorato non è di certo per le doti culinarie della Nasti.