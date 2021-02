Melissa Satta e Kevin Prince Boateng hanno annunciato la loro separazione. La donna è tornata a parlare della loro relazione

Melissa Satta e Kevin Prince Boateng, da qualche settimana, si sono definitivamente lasciati. L’ex velina ed il calciatore da parecchio tempo ormai erano separati, anche se spesso erano circolate delle voci di un loro ritorno di fiamma.

Ma la modella, dopo tanta indecisione legata anche al fatto di aver avuto un figlio dall’attaccante, ha preso coraggio e ha scritto un post su Instagram dove ha spiegato di aver interrotto la relazione con Boateng: “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox”

In tutta risposta, anche il calciatore ha fatto la sua parte sui social, cancellando tutte le foto insieme alla sua ex dal suo profilo.

Melissa Satta si confessa: “Vorrei una nuova famiglia”

Dal momento in cui, qualche settimana fa, è stata annunciata la fine definitiva sulla storia con Boateng, la Satta ha deciso di riprendersi in mano la propria vita. “La fine del matrimonio per me è stato un dolore enorme”, ha dichiarato a Verissimo nella puntata che andrà in onda oggi pomeriggio.

Melissa ha poi parlato del rapporto con il figlio e delle richieste che Maddox le fa: “Desidero ricostruire una famiglia. Maddox mi chiede sempre un fratellino o una sorellina, prima o poi succederà”.

Dunque l’ex velina è pronta a ricominciare da zero, consapevole però che suo figlio la terrà legata per sempre a Boateng.