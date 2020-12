Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si sono nuovamente lasciati. Lo ha comunicato lei in un post di pochi minuti fà. I dettagli

La notizia lascia tutti a bocca aperta. Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si lasciano di nuovo. A comunicarlo è proprio la bellissima Melissa che su un post Instagram in cui è in posa per lo scatto natalizio con l’ormai ex compagno Kevin Prince Boateng e il loro amato Maddox

Il post sembra uno dei tanti di questo periodo di festività. Facce sorridenti e vestiti casalinghi e natalizi che raccontano la vita quotidiana della famigliola. Sotto la foto però l’ex velina commenta così: “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni…e per il regalo più bello….Maddox “.

Parole dure, che cozzano con l’immagine che le precede, quasi spiazzano a prima vista. I due non sono nuovi a crisi e separazioni. La prima separazione è avvenuta lo scorso anno ed anche in quel caso fu un fulmine a ciel sereno. I motivi della separazione allora come ora se li tengono ben stretti e non ostante la super popolarità di entrambi, sono riusciti a mantenere il massimo riserbo su la loro storia d’amore. Solo pochi mesi fa infatti avevano provato a rimettersi insieme, dopo un periodo di lontananza, ma (alla luce dei fatti) il tentativo non è andato a buon fine e, come dice Melissa, hanno deciso di interrompere definitivamente la loro relazione.

La crisi tra i due era nell’aria e alcuni comportamenti della show girl in questi ultimi giorni non sono passati inosservati. Non certo cose eclatanti ma piccoli segnali ricchi di significato sono stai colti dai milioni di followers che sia lui ma soprattutto lei hanno. L’indizio per eccellenza che le cose nella coppia non filassero lisce è stato il nuovo tatuaggio che Melissa ha voluto sulla sua pelle proprio pochi giorni fa.

Natale triste per Melissa che però ha sempre un uomo al suo fianco pronto a consolarla. Non pensate male il riferimento è al suo piccolo Maddox, 9 anni, l’unico che proverà a sollevarele il morale